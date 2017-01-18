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Южносахалинцев приглашают на самый большой в городе каток

Южносахалинцев приглашают на самый большой в городе каток

Работает "Медик" ежедневно с 9:00 до 22:00

В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы.

Этот каток самый большой в городе, его площадь 6000 кв. метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается.

К сведению: сегодня на территории городского округа функционирует 21 каток, в том числе по одному в Новоалександровске, Луговом, Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово и Октябрьском. Шесть ледовых площадок работают по расписанию, остальные круглосуточно.

Работы по заливке продолжаются на спортивной площадке в Дальнем, расположенной на пересечении улиц 1-й Московской и Рассветной. По словам специалистов, каток начнет функционировать уже в ближайшие выходные.

Все ледовые площадки, находящиеся в ведении МБУ «Спортивный город», будут работать до середины марта. Следят за их содержанием сотрудники подрядной организации: они расчищают, заливают лед, вывозят снег и убирают мусор.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:37 +1
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 11:40
До22-00 около старого кладбища на отшибе!
Супер!
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+2
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 11:44
Забанен администрацией, вообще там всегда было здорово кататься. Ровная освещаемая площадка, много места.
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+4
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 11:51
ToChtoDoktorPropisal, ...и фантомов куча!
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 11:55 Отредактированно сегодня, в 11:57
Забанен администрацией, да их везде полно,по всему городу
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+4
Еще 12 комментариев
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:59
так понимаю под "самый большой каток" подразумеваются все дороги области??
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+1
Olichka
Написано сегодня, в 12:57
Где коньки поточить в Южно-Сахалинске, ребята???
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 13:24
Olichka, там раньше была заточка (на медике всм). а так в арене есть
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0
Olichka
Написано сегодня, в 13:44
Мария Ащеулова, спасибо??
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0
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