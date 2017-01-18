Южносахалинцев приглашают на самый большой в городе каток

В Южно-Сахалинске на одну ледовую площадку для массового катания стало больше - открылся каток «Медик», расположенный на территории областной больницы.

Этот каток самый большой в городе, его площадь 6000 кв. метров. Работает бесплатная площадка с 9:00 до 22:00. В вечернее время она освещается.

К сведению: сегодня на территории городского округа функционирует 21 каток, в том числе по одному в Новоалександровс ке, Луговом, Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово и Октябрьском. Шесть ледовых площадок работают по расписанию, остальные круглосуточно.

Работы по заливке продолжаются на спортивной площадке в Дальнем, расположенной на пересечении улиц 1-й Московской и Рассветной. По словам специалистов, каток начнет функционировать уже в ближайшие выходные.

Все ледовые площадки, находящиеся в ведении МБУ «Спортивный город», будут работать до середины марта. Следят за их содержанием сотрудники подрядной организации: они расчищают, заливают лед, вывозят снег и убирают мусор.