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Южносахалинцы могут узнать о планах своих управляющих компаний по ремонту домов
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Южносахалинцы могут узнать о планах своих управляющих компаний по ремонту домов

Опубликован трехлетний план-график по содержанию жилого фонда

На официальном сайте администрации областного центра размещен план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 гг. В перечне представлено 50 организаций. Об этом сообщает департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска.

В частности, речь идет о мероприятиях по ремонту подъездов, уборке подвалов, благоустройству территории, прилегающей к жилым домам (мелкий ремонт малых форм детских площадок, скамеек; изготовление, установка, ремонт штакетных ограждений и контейнерных площадок; частичный ремонт отмостки и крылец входных зон), уточняют в пресс-службе администрации города.

План-график можно скачать тут

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:23 −1
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:02
Ну посмотрел. И что. Собрались они ремонтировать 2 подъезда. И это за 12 лет работы. Зато подвалы все любят чистить. Вывод. На подвалах, денег много можно с дома списать, так как не проконтролируешь объем. А соглашаться с подписью всегда найдётся. Для справки. Текущие ремонт раз в пять лет делается.
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0
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 12:09
какая странная таблица! В моем одно-подъездном доме ремонтировать будут 2 (ДВА!!!) подъезда!
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+1
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:20
остальные жители области о планах УК в своих НП не могут узнать?
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