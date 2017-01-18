Южносахалинцы могут узнать о планах своих управляющих компаний по ремонту домов

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На официальном сайте администрации областного центра размещен план-график работ по содержанию жилого фонда управляющими компаниями на период 2017-2020 гг. В перечне представлено 50 организаций. Об этом сообщает департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска.

В частности, речь идет о мероприятиях по ремонту подъездов, уборке подвалов, благоустройству территории, прилегающей к жилым домам (мелкий ремонт малых форм детских площадок, скамеек; изготовление, установка, ремонт штакетных ограждений и контейнерных площадок; частичный ремонт отмостки и крылец входных зон), уточняют в пресс-службе администрации города.

План-график можно скачать тут.