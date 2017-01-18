Почти миллион пассажиров прошли через аэропорт Южно-Сахалинска за год

Фото пользователя Дядя_Федор

Это на 10,5% больше чем в 2015 году

Услугами аэропорта «Южно?Сахалинск» в 2016 году в общей сложности воспользовались 939,8 тысяч пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2015 году. Количество пассажиров, прилетевших в областную столицу, составило 471009 человек, улетевших из города – 468766 человек.

Стоит отметить, что положительная динамика развития предприятия в этом году достигнута, несмотря на то, что с 15 мая по 15 ноября 2016 года по понедельникам и четвергам аэропорт не принимал и не выпускал воздушные суда в связи с проведением модернизации среднего участка взлетно?посадочной полосы.

Всего в 2016 году в воздушной гавани Южно?Сахалинска было выполнено 5412 самолетовылетов. В связи с увеличением пассажиропотока общий тоннаж обслуженных самолетов увеличился на 4,4% в сравнении с 2015 годом и составил 386598 тонн.

В 2016 году в аэропорт «Южно?Сахалинск» пришли новые авиакомпании «Глобус», «Якутия» и «Россия», входящая в группу компаний «Аэрофлот». Авиакомпании, осуществляющие полеты из Южно?Сахалинска, в прошлом году открыли новые направления воздушного движения. Из столицы Сахалинской области теперь можно долететь до Якутска, Благовещенска, Петропавловска?Камчатского. По направлениюЮжно?Сахалинск – Токио теперь летает не только «Аврора», но и «Якутия».

Самыми популярными направлениями у южносахалинцев в прошедшем году стали Москва, Владивосток, Хабаровск, из международных – Сеул.

Особое внимание в 2016 году было уделено улучшению качества комфорта пассажиров в аэропорту «Южно?Сахалинск». Проведена реконструкция в федеральном зале и зале ожидания в аэровокзале, увеличено количество стоек регистрации, вдвое увеличена площадь и проведена реконструкция бизнес?зала в международном секторе. Кроме того, аэровокзал оснастили дополнительным оборудованием для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья.

В декабре 2016 года прошла реорганизация региональных аэропортов «Оха», «Шахтерск», «Зональное» и «Ноглики» путем присоединения к АО «Аэропорт Южно?Сахалинск». В первую очередь это сделано в целях повышения регулярности полетов и достижения наиболее эффективных результатов совместной деятельности предприятий.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике Натальи Селютиной, увеличение пассажиропотока связано с развитием туристического направления в Сахалинской области.

«На данный момент происходят активное развитие туристического комплекса «Горный воздух» и строительство аквапарка в Южно?Сахалинске, поэтому в 2017 году планируется приток пассажиров, заинтересованных в активном отдыхе. Для отдыха на Сахалине приезжают туристы из Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В наших планах на 2017 год – сокращение расходов на топливо и запасные части, а также привлечение новых авиакомпаний, что повлияет на увеличение тоннажа – основного показателя доходов предприятия», – подчеркнула Наталья Селютина.