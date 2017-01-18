Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения

Сегодня, 25 января в 11:02 по сахалинскому времени сейсмостанциями сахалинского филиала геофизической службы РАН было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,8.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", эпицентр располагался в 10 км северо-западнее села Советское в Долинском районе.

По оперативным данным, землетрясение ощутили жители Советского - около 2 баллов.

По словам сотрудников местной школы, они ощутили толчок, закачались стены. На улицу сразу эвакуировали 13 воспитанников детского сада и 58 учеников школы. На улице простояли 15 минут. В настоящее время уроки продолжаются в обычном режиме.

На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что это землетрясение является проявлением фоновой сейсмичности южного Сахалина.