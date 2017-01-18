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Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения

Более 70 детей эвакуировали из школы в Советском из-за землетрясения

Толчки зафиксированы 25 января в 11:02

Сегодня, 25 января в 11:02 по сахалинскому времени сейсмостанциями сахалинского филиала геофизической службы РАН было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,8.

Как сообщили astv.ru на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", эпицентр располагался в 10 км северо-западнее села Советское в Долинском районе. 

По оперативным данным, землетрясение ощутили жители Советского - около 2 баллов.

По словам сотрудников местной школы, они ощутили толчок, закачались стены. На улицу сразу эвакуировали 13 воспитанников детского сада и 58 учеников школы. На улице простояли 15 минут. В настоящее время уроки продолжаются в обычном режиме.

На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что это землетрясение является проявлением фоновой сейсмичности южного Сахалина.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:50 +6
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землетрясение
Место
Долинский район
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 11:56
2 бала?
зачем эвакуировать то?
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+3
Online
Elegantnaya* Online
Написано сегодня, в 13:59
Забанен администрацией, когда 2 балла, толчок например быстрый, но очень ощутим, да и страшно как то..тем более тут дети
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:01
чет либо школа картонная либо власти что то скрывают по части силы землетрясения
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+3
varvar007
Написано сегодня, в 12:13
Да оно само по сути на балоте стоит,там кругом одни болота,поэтому так сильно ощутимо было.
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+6
VULKAN
Написано сегодня, в 12:19
Успокоили...
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+4
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 12:37
/это землетрясение является проявлением фоновой сейсмичности южного Сахалина/ - кому от этого стало легче?
Разве это что-нибудь объясняет для людей?
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+1
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 13:57
SWATIMYR, Другими словами -"Это, пустяки"
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0
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