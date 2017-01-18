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Ненужные ограничения снимут с рыбаков-любителей на Сахалине и Курилах

Ненужные ограничения снимут с рыбаков-любителей на Сахалине и Курилах

Жителям островов предлагают обсудить положения нового закона

Сахалинцам и курильчанам предлагают обсудить положения нового закона - «О любительском рыболовстве». Над его проектом по поручению Президента России Владимира Путина сейчас работает федеральное правительство. Предварительный текст документа уже подготовлен и опубликован. На онлайн-площадке организовано общественное обсуждение. Рыболовы-любители, заинтересованные граждане и организации могут принять участие в создании нового закона – присылать свои поправки, высказывать мнение, участвовать в работе над законопроектом.

По мнению Игоря Быстрова, заместителя председателя правительства Сахалинской области, курирующего отрасль, новый закон создает  предпосылки  для развития цивилизованного любительского рыболовства в стране.

- На сегодняшний день у нас просто не существует единого нормативного акта, который бы регулировал вопросы организации любительского рыболовства. Полномочия рассредоточены по разным уровням власти.  За организацию  отдыха населения, не важно какого: рыбу мы ловим, грибы собираем или отправились на пляж - отвечают муниципальные образования, с другой стороны у нас есть отраслевое законодательство, которое ориентировано главным образом на развитие коммерции в этом  виде рыболовства. В предложенном проекте закона гармонизируются действия органов  власти различных уровней с возможностями и потребностями  населения, - отметил Игорь Быстров. 

Сегодня в Сахалинской области, обладающей большими запасами тихоокеанских лососей, выловить их на удочку или спиннинг с точки зрения соблюдения законности крайне проблематично. Ловить эту рыбу разрешается лишь на 8 специализированных участках (шесть из них находится в реках), выделенных под спортивное и любительское рыболовство, а также еще на 35 таких местах, которые «положены сверху» на участки для промышленного лова. Они представляют собой небольшие отрезки морского побережья шириной 300-400 метров между ставными неводами. В период хода лососевых там стоит большое количество сетей граждан, взявших путевки на добычу. И у рыбаков со спиннингом или удочкой попросту не остается возможностей для ловли, используя аналогичные разрешения.

Полностью отсутствуют участки для любителей на Северных Курилах, а также на восточном и северном побережьях Сахалина, вблизи крупных населенных пунктов.

 - С 2008 года  мы очень многое запретили, причем безо всякой логики. Разрешаем масштабный промышленный вылов и на этом фоне – масса запретов для любителей. Взять, к примеру, те же рыбопромысловые участки. Сейчас проводим ревизию их перечня. Если сказать откровенно, то во время хода лосося невозможно четко определить, где промышленник ставит свои сети под видом любительского рыболовства, а где настоящие рыбаки-любители, и где браконьеры.  Это следствие того, что в  договорах на большинстве участков для любителей  зафиксировано только право на продажу путевок.  Обязательства  по выданным путевкам не определены,  - сказал заместитель председателя правительства.   
В проекте нового закона при организации любительской рыбалки на ценные виды рыб предлагается использовать именные разовые разрешения (так называемые фиш-карты)  и отказаться от рыбопромысловых участков для любительского рыболовства. Для  населения  это снимает многие ненужные ограничения.

Предполагается, что разрешения будет  выдавать Росрыболовство, после уплаты госпошлины и ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Сетной лов планируется запретить, за исключением добычи для удовлетворения личных потребностей. Разрешать лов сетями (имеются в виду не только жаберные сети, но и закидные невода и прочие сетные орудия добычи) будет Росрыболовство, на основании реестра, с указанием владельца орудия лова, который будут вести территориальные органы ведомства.   Если при реализации закона для граждан будет использован тот же механизм, что и  в охотничьем хозяйстве, то есть получение  документа, удостоверяющего право на вылов, скажем, в МФЦ или  в лесничестве, системой смогут воспользоваться граждане не только областного центра.  Данный опыт в области уже успешно опробовали в 2015 году, когда было выдано около 50 тысяч путевок на лосось - «три хвоста» на удочку.

- И людям это понравилось, так как удобно, - отметил Игорь Быстров. - Подавляющее большинство участников нашего эксперимента из числа местных жителей и туристов высказалось за такой подход.

Рекреационное использование водных биоресурсов - это не только обсуждаемый закон, но и закон «Об аквакультуре», которым  предусматривается ведение рыбоводства. По мнению специалистов, восстановление  популяции сахалинского тайменя в Сахалинской области, воспроизводство симы, кижуча, пресноводных рыб в островных водоемах позволит создать хозяйства, специализирующиеся на предоставлении услуг любительского и спортивного рыболовства.

Поправки к федеральному закону «О любительском рыболовстве» подготовят в окончательном виде к 1 марта текущего года. До этого времени у всех желающих есть возможность обратиться к разработчикам со своими замечаниями и предложениями. Ожидается, что указанный законопроект уже в 2017 году будет принят Государственной Думой во втором чтении.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:08 0
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