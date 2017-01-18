Сахалинцы могут записать детей на восточные единоборства через интернет
Достаточно заполнить форму на сайте школы
На официальном сайте СДЮСШОР восточных видов единоборств Сахалинской области с недавнего времени доступна функция записи на занятия в онлайн режиме, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.
Для того чтобы записать ребенка на тренировки необходимо:
ШАГ 1. Зайти на официальный сайт Учреждения vve.sakhsport.ru;
ШАГ 2. Кликнуть клавишу «ЗАПИСАТЬ»;
ШАГ 3. Заполнить предложенную форму;
ШАГ 4. Поставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку персональных данных» и кликнуть клавишу «ОТПРАВИТЬ».
Через некоторое время администрация школы свяжется с вами для уточнения информации.
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