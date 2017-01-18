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Сахалинцы могут записать детей на восточные единоборства через интернет

Сахалинцы могут записать детей на восточные единоборства через интернет

Достаточно заполнить форму на сайте школы

На официальном сайте СДЮСШОР восточных видов единоборств Сахалинской области с недавнего времени доступна функция записи на занятия в онлайн режиме, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Для того чтобы записать ребенка на тренировки необходимо:

ШАГ 1. Зайти на официальный сайт Учреждения vve.sakhsport.ru;

ШАГ 2. Кликнуть клавишу «ЗАПИСАТЬ»;

ШАГ 3. Заполнить предложенную форму;

ШАГ 4. Поставить галочку «Подтверждаю согласие на обработку персональных данных» и кликнуть клавишу «ОТПРАВИТЬ».



Через некоторое время администрация школы свяжется с вами для уточнения информации.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:06 0
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