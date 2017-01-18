Жители Поронайска до смерти избили соседа по общежитию

В следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Поронайской ЦРБ скончался 58-летний местный житель, который был госпитализирован в это медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы головы, ушибленной раны в лобной области головы, ушиба головного мозга.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время установлены лица, совершившие это преступление, ими оказались двое местных жителей, которые жили в одном общежитии вместе с потерпевшим.

Собранные по делу доказательства анализируются и оцениваются в их совокупности, и в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.