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Жители Поронайска до смерти избили соседа по общежитию

Жители Поронайска до смерти избили соседа по общежитию

Возбуждено уголовное дело

В следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Поронайской ЦРБ скончался 58-летний местный житель, который был госпитализирован в это медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы головы, ушибленной раны в лобной области головы, ушиба головного мозга.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время установлены лица, совершившие это преступление, ими оказались двое местных жителей, которые жили в одном общежитии вместе с потерпевшим.

Собранные по делу доказательства анализируются и оцениваются в их совокупности, и в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении этого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:16 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 17:18
Уроды-синяки.Изолировать 100% от общества.
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:54
синька-быдло....
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 17:59
Два дибила это сила.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:25
РАССТРЭЛЯТЬ!!!!
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0
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 19:57
Воспользуюсь новым смайлом (долгожданным)
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 20:08
Ужас... Тоже мне "герои"... Коллективную силу "показали"...

Соболезнования родным и близким
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0
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