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Паром "Сахалин-10" уходит на плановый ремонт

Паром "Сахалин-10" уходит на плановый ремонт

Перевозить опасные грузы по направлению Ванино-Холмск будут другие суда

Как сообщает "Сахалинское морское пароходство", специализированный паром «Сахалин-10», предназначенный для перевозки всех видов опасных грузов через паромную переправу Ванино-Холмск, с 31 января 2017 года выведут из эксплуатации, снимут с линии Ванино-Холмск и отправят на плановый ремонт.

Паром пойдет на ремонтную базу в порт Тянцзинь (КНР) для проведения ремонта на класс.

Как сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, ремонтные работы продлятся до конца апреля 2017 года.

Ремонт займет около 60 суток, переход до базы ремонта и обратно - около 14 суток. К концу апреля все процедуры должны быть окончены.

Так как паром занимается поставкой отдельных видов опасных грузов (грузы класса опасности 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 8.1 (жидкости)) на территорию Сахалинской области, ему необходима замена. Судовладельцем будет прорабатываться вопрос перевозки опасных грузов на пароме «Сахалин-9» или на пароме «Сахалин-8».

После завершения ремонтных работ специализированный паром «Сахалин-10» вернется на паромную линию Ванино-Холмск.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:11 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:00
Холмчане - готовимся к отсутствия бенза в городе
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+1
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 16:27
Перевозить другие суда..... Это какие???? Почему в плане есть ремонт, а вопросы не проработаны заранее!!!... А если Сахалин-8 "встанет, - а его уже пора списывать по году выпуска, как и Сахалин-9..........???
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