Студенты российских вузов представили свои работы о заповеднике "Курильском" на фотовыставке в МГУ

В МГУ завершилась выставка фоторабот студентов, посвященная научной практике в заповеднике «Курильский». Фотовыставка стала итогом проекта по изучению уникальных ландшафтов вулкана Головнина, осуществленного на территории заповедника при поддержке Русского географического общества.

"Природа Южных Курил отличается богатством и разнообразием. На островах много интересных объектов, связанных с поствулканической активностью, привлекающих внимание исследователей. Далеко не все компоненты местных геосистем хорошо изучены - до сих пор Южные Курилы остаются относительно труднодоступным районом, что ограничивает возможности изучения их природных особенностей. Привлечение молодых исследователей в такой ситуации становится делом непростым. Тем не менее в заповеднике "Курильский" регулярно проводятся студенческие экспедиции, которые организует сотрудник научного отдела заповедника Михаил Грищенко", - говорят в заповеднике.

За всё время проведения таких экспедиций (2014-2016 гг.) в них приняло участие 44 студента ведущих вузов нашей страны - Московского государственного университета (МГУ им. М.В. Ломоносова, г.Москва) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ, г.Санкт-Петербург). По материалам, собранных в ходе экспедиций, студенты защитили 4 курсовые и 4 выпускные работы, в этом году планируются к защите 7 выпускных работ. Начинающими исследователями составлены тематические карты полуострова Весловский и отдельных частей Алёхинского участка заповедника, подготовлены научные публикации. В 2016 году проект "Комплексные высокодетальные исследования уникальных ландшафтов вулкана Головнина" получил финансовую поддержку Русского географического общества. Весь декабрь на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова была представлена выставка фоторабот участников этого проекта.

Вот что говорят сами участники экспедиций о своей работе на территории заповедника:

Анастасия Чумакова, 4 курс, Институт наук о Земле СПбГУ:

Как биогеограф, я изучаю растительность самых разных территорий: от тундр до южных районов нашей страны. Где бы я ни оказывалась в экспедиции, приходилось признавать, что состояние природы разительно отличается от того, что написано в наших учебниках. Практически не осталось уголка на планете, который бы не был затронут человеком. Найти сообщество растений, не подвергшееся влиянию двуногого существа, крайне затруднительно, особенно для студента, только начинающего свой путь познания природы.

Помочь нам в этом могут только места, где время приостановилось, своеобразные резерваты прошлого – заповедники. Для нашей экспедиции подобным местом был заповедник "Курильский". Медведи там чувствуют себя хозяевами, а леса свободно раскинулись на острове. Прекрасно сохранившаяся природа с реликтами – призраками прошлого, стала отличным объектом изучения естественных закономерностей для нас.

Благодаря заповеднику я приобрела хороший опыт проведения полевых работ и познакомилась с множеством профессионалов в своих областях. Надеюсь, материалы, собранные нами, и тематические карты территории будут полезны заповеднику и помогут еще немного приподнять завесу тайн природы.

Александра Ковалёва, 6 курс, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова:

Работа на территории природного заповедника «Курильский» позволила оказаться в прямом смысле "на краю света" и детально изучить исследуемый участок. Я получила возможность самостоятельно спланировать и сделать ряд гидрогеологических исследований при использовании минимального количества оборудования и объёма затрат. Однако используемые подходы и методики позволили достаточно глубоко и детально оценить исследуемый участок. Изучение гидрохимического состава подземных и поверхностных вод и их связи с геологическим и геоморфологическим строением дало возможность составить представление о гидрогеологических подразделениях, возможности и пригодности использования пресной воды в хозяйственно-бытовых целях. Для термальных вод составлено предположение об источнике формирования и бальнеологических свойствах. Я получила практические навыки работы с фондовыми материалами, написания отчетов, составления тематических карт. Проведённая работа подтверждает уникальность особо охраняемой природной территории, а также показывает перспективы для использования природных ресурсов.