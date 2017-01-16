новости
новости
Регистрация
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине

Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине

Женщины, как и мужчины пробежали 1,3 км

На лыжной базе спортивной школы зимних видов спорта состоялись соревнования по лыжным гонкам на призы лыжного клуба «Бриз». Всего в них приняли участие 30 спортсменов – воспитанники школы зимних видов спорта и клуба. Женщины, как и мужчины пробежали 1,3 км. Победителями соревнований стали: Валерия Кухарева – первое место, Наталья Львова – второе, Галина Бабич – третье.

У мужчин 1940-1975 годов рождения победителями стали: Олег Колмогоров – первое место, Александр Зотов – второе, Сергей Тюрин – третье.

У мужчин 1976-1999 годов рождения места распределились следующим образом: Денис Рожков стал первым. Петр Иванцив вторым, Семен Суба – третьим.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Галерея
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 1
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 2
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 3
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 4
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 5
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 6
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине, Фото: 7
показать все фотографии
Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:28 +2
Другие статьи по темам
Прочее
гонка
Популярное на ASTV
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Из-за гололеда в районе Сити-Мола пострадали шесть автомобилей
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Студенты российских вузов представили свои работы о заповеднике "Курильском" на фотовыставке в МГУ
Студенты российских вузов представили свои работы о заповеднике "Курильском" на фотовыставке в МГУ
Автомобиль, гараж и летняя кухня горели в Тымовском
Автомобиль, гараж и летняя кухня горели в Тымовском
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru