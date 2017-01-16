Победителей спринтерской гонки на призы лыжного клуба «Бриз» определили на Сахалине

На лыжной базе спортивной школы зимних видов спорта состоялись соревнования по лыжным гонкам на призы лыжного клуба «Бриз». Всего в них приняли участие 30 спортсменов – воспитанники школы зимних видов спорта и клуба. Женщины, как и мужчины пробежали 1,3 км. Победителями соревнований стали: Валерия Кухарева – первое место, Наталья Львова – второе, Галина Бабич – третье.

У мужчин 1940-1975 годов рождения победителями стали: Олег Колмогоров – первое место, Александр Зотов – второе, Сергей Тюрин – третье.

У мужчин 1976-1999 годов рождения места распределились следующим образом: Денис Рожков стал первым. Петр Иванцив вторым, Семен Суба – третьим.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.