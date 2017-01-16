Будка охраны сгорела в Южно-Сахалинске
Пожар произошел на улице Ленина
22 января в 12.15 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании будки охраны на улице Ленина, 440/1.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось горение строения по всей площади.
Пожар был локализован в 12.26, а в 12.54 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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