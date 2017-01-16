Сахалинцев приглашают на консультации онколога
Обследования и приемы докторов запланированы на 4 февраля
4 февраля 2017 года – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Жители Сахалинской области в этот день смогут пройти обследование на выявление онкопатологий. Пациенты старше 40 лет, не состоящие на учете врача-онколога, приглашаются на консультации к специалистам в поликлинику по месту жительства. Записаться на прием можно с 23 по 27 января в регистратуре амбулаторно-поли
Масштабная акция в поддержку Всемирного дня борьбы с раком состоится в консультативно-д
– Во-первых, не хотелось, чтобы люди испытывали негативные эмоции, часами ожидая своей очереди в коридорах, – пояснил выбор формата мероприятия главный врач консультативно-д
С 30 января с 12:00 до 15:00 часов администраторы КДЦ начнут записывать пациентов на консультации и бесплатную диагностику по направлениям:
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«Здоровый желудок» (консультация гастроэнтеролога
, ФГДС, исследование на Helicobacter) – телефон 43-80-63;
- «Профилактика рака кишечника» (консультация проктолога, ректоскопия) – телефон 43-80-63;
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«Здоровая грудь» (консультация онколога-маммоло
га, маммография, УЗИ) – телефоны 43-07-14, 42-41-72;
- «Женское здоровье» (консультация гинеколога, СА125, цитологическое исследование) – телефон 43-43-12;
- «Мужское здоровье» (консультация уролога, ПСА, УЗИ, ТРУЗИ) – телефон 24-80-99;
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«Здоровая кожа» (консультация онколога-дермато
лога) – телефон 43-43-12;
- «Проверь свои легкие» (низкодозовая КТ – исследование рекомендовано курильщикам со стажем более 20 лет и работникам вредных производств) – предварительная запись не требуется.
господа журналисты,вы как напишете-намешаете всего-сиди и разгадывай ваши ребусы...