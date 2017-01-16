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Сахалинцев приглашают на консультации онколога
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Сахалинцев приглашают на консультации онколога

Обследования и приемы докторов запланированы на 4 февраля

4 февраля 2017 года – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Жители Сахалинской области в этот день смогут пройти обследование на выявление онкопатологий. Пациенты старше 40 лет, не состоящие на учете врача-онколога, приглашаются на консультации к специалистам в поликлинику по месту жительства. Записаться на прием можно с 23 по 27 января в регистратуре амбулаторно-поликлинического учреждения. Консультации и диагностические исследования с участием врачей областного онкологического диспансера будут проводиться на базе поликлиник № 2, 4, 6 Южно-Сахалинска, а также в Аниве и Долинске. Для пациентов будут организованы приемы врачей онкологов общего профиля, онкологов – маммологов, онкогинекологов, онкологов-урологов, ЛОР-онкологов.

Масштабная акция в поддержку Всемирного дня борьбы с раком состоится в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. 4 февраля с 9:00 до 15:00 на базе центра будут организованы приемы врачей – гастроэнтеролога, гинеколога, уролога, проктолога, маммолога, дерматолога, а также необходимые диагностические исследования, позволяющие выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях. Кроме этого, все желающие смогут пройти обследование в Центре здоровья (на 4-м этаже КДЦ) - узнать свой уровень холестерина и глюкозы в крови, получить оценку по состоянию сердца и функций дыхания, измерить артериальное давление, внутриглазное давление и т.д. Учитывая прошлый опыт проведения массовых мероприятий, прием к специалистам в день акции решено организовать по предварительной записи.

– Во-первых, не хотелось, чтобы люди испытывали негативные эмоции, часами ожидая своей очереди в коридорах, – пояснил выбор формата мероприятия главный врач консультативно-диагностического центра Олег Саяпин. – Во-вторых, для достоверности некоторых видов исследований от пациента требуется соблюдение определенных условий, например, воздержаться с утра от приема пищи. О таких нюансах участников акции проконсультируют наши администраторы, напомнив заодно взять с собой паспорт и полис ОМС. Запись будет вестись по пяти телефонным номерам в течение недели.

С 30 января с 12:00 до 15:00 часов администраторы КДЦ начнут записывать пациентов на консультации и бесплатную диагностику по направлениям:

  • «Здоровый желудок» (консультация гастроэнтеролога, ФГДС, исследование на Helicobacter) – телефон 43-80-63;
  • «Профилактика рака кишечника» (консультация проктолога, ректоскопия) – телефон 43-80-63;
  • «Здоровая грудь» (консультация онколога-маммолога, маммография, УЗИ) – телефоны 43-07-14, 42-41-72;
  • «Женское здоровье» (консультация гинеколога, СА125, цитологическое исследование) – телефон 43-43-12;
  • «Мужское здоровье» (консультация уролога, ПСА, УЗИ, ТРУЗИ) – телефон 24-80-99;
  • «Здоровая кожа» (консультация онколога-дерматолога) – телефон 43-43-12;
  • «Проверь свои легкие» (низкодозовая КТ – исследование рекомендовано курильщикам со стажем более 20 лет и работникам вредных производств) – предварительная запись не требуется.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:08 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 16:12
Ага к вам только запишись!Потом без здоровой почки останешся!
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+9
Bokassa
Написано сегодня, в 16:29
неее, меньше знаешь - крепче спишь, да и в большинстве случаев - целее будешь.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:08
чёт ничё не понял...так записываться где?..в поликлиниках,в онкологии или в КДЦ???
господа журналисты,вы как напишете-намешаете всего-сиди и разгадывай ваши ребусы...
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0
Nikolll
Написано сегодня, в 17:12
И ко всем специалистам можно попасть только если тебе за 40 перевалило???
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+1
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