Сахалинцев приглашают на консультации онколога

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4 февраля 2017 года – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Жители Сахалинской области в этот день смогут пройти обследование на выявление онкопатологий. Пациенты старше 40 лет, не состоящие на учете врача-онколога, приглашаются на консультации к специалистам в поликлинику по месту жительства. Записаться на прием можно с 23 по 27 января в регистратуре амбулаторно-поли клинического учреждения. Консультации и диагностические исследования с участием врачей областного онкологического диспансера будут проводиться на базе поликлиник № 2, 4, 6 Южно-Сахалинск а, а также в Аниве и Долинске. Для пациентов будут организованы приемы врачей онкологов общего профиля, онкологов – маммологов, онкогинекологов, онкологов-уролог ов, ЛОР-онкологов.

Масштабная акция в поддержку Всемирного дня борьбы с раком состоится в консультативно-д иагностическом центре Южно-Сахалинска. 4 февраля с 9:00 до 15:00 на базе центра будут организованы приемы врачей – гастроэнтеролога , гинеколога, уролога, проктолога, маммолога, дерматолога, а также необходимые диагностические исследования, позволяющие выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях. Кроме этого, все желающие смогут пройти обследование в Центре здоровья (на 4-м этаже КДЦ) - узнать свой уровень холестерина и глюкозы в крови, получить оценку по состоянию сердца и функций дыхания, измерить артериальное давление, внутриглазное давление и т.д. Учитывая прошлый опыт проведения массовых мероприятий, прием к специалистам в день акции решено организовать по предварительной записи.

– Во-первых, не хотелось, чтобы люди испытывали негативные эмоции, часами ожидая своей очереди в коридорах, – пояснил выбор формата мероприятия главный врач консультативно-д иагностического центра Олег Саяпин. – Во-вторых, для достоверности некоторых видов исследований от пациента требуется соблюдение определенных условий, например, воздержаться с утра от приема пищи. О таких нюансах участников акции проконсультируют наши администраторы, напомнив заодно взять с собой паспорт и полис ОМС. Запись будет вестись по пяти телефонным номерам в течение недели.

С 30 января с 12:00 до 15:00 часов администраторы КДЦ начнут записывать пациентов на консультации и бесплатную диагностику по направлениям: