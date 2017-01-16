Нотариальные доверенности теперь можно проверить онлайн

Министерство юстиции запустило сайт, на котором можно проверить нотариально удостоверенные доверенности по их реквизитам. Об этом сообщает Право.ру.

На портале reestr-dover.ru можно круглосуточно и бесплатно проверить, действительна ли нотариальная доверенность и выдавалась ли она вообще. Для этого необходимо ввести в специальную форму дату удостоверенной доверенности, ее регистрационный номер, а также ФИО нотариуса, который ее заверил. Если доверенность отменили, система также проинформирует об этом. Ранее доверитель вынужден был сам оповещать всех заинтересованных лиц об отмене доверенности, сейчас же достаточно удостоверить факт отмены у нотариуса. И уже на следующий день эта информация будет в реестре.

Кроме того, 10 января в силу вступил приказ Минюста, которым определен порядок проверки реквизитов и содержания нотариально удостоверенного документа. Теперь органы, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги и выполняют государственные и муниципальные функции, в случае предъявления им нотариально удостоверенного документа смогут проверить не только его подлинность, но даже и содержание.

Нововведение должно повысить прозрачность сделок и одновременно сократить процент мошенничества, в особенности в сфере недвижимости.