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Павел Шугуров в "Пятой власти"

Павел Шугуров в "Пятой власти"

Новый начальник отдела дизайна мэрии Южно-Сахалинска расскажет, каким видит областной центр

В среду, 25 января «Пятая власть» встречается с Павлом Шугуровым, человеком, который в мэрии Южно-Сахалинска займется городским дизайном.

Павел сделал нетипичную карьеру – от уличного художника с эпатажными акциями до чиновника. Он работал в мэрии Владивостока и получил уникальный опыт – слышать запрос улицы и воплощать его с помощью власти.

Для Сахалина это назначение – перезагрузка подхода к городской среде. «Формирование стратегий и комплексных планов развития», о которых на одной из «Пятых властей» говорил мэр Южно-Сахалинска, видимых результатов не дала. Если не считать результатом разгромную критику состояния областного центра от Валентины Матвиенко. Закупленные красоты ради пластиковые тюльпаны простояли на улицах одно лето, а потом сломались под силой ветра и издевательств горожан.

В первом интервью с корр. astv.ru Павел сказал, что заинтересован в разговоре с южносахалинцами. У вас есть возможность высказать свои предложения человеку, от которого будет зависеть, каким станет Южно-Сахалинск. Приходите. Мы ждем вас 25 января, в среду в 18.30.

Эта встреча будет проходить в новом для нашего проекта месте - в Арт-пространстве Стрекоза. Расположено оно по адресу Южно-Сахалинск, Чехова 37. «Стрекоза» находится во внутреннем дворе, под вывеской "Бар". 

Записываться можно в комментариях под новостью или в личном сообщении автору. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 12:48 +7
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Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:59
Интересно будет его послушать. Я приду.
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+4
Online
Сергей Макаров Online
Написано сегодня, в 13:04
иду
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+4
Online
пионерский Online
Написано сегодня, в 14:00
я прийду
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+1
Валерий Савин
Написано сегодня, в 14:34
Буду со мной +1
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