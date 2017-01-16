Туристы из Южно-Сахалинска поднялись на гору Смычка

За прошедшие выходные, в рамках проекта "Курсы начальной туристской подготовки" были проведены два учебно-тренировочных похода на гору Смычка и к подножию горы Красной по долине туристов, сообщает туристический клуб "Адреналин".

Курсы СРОО по туризму "Адреналин" совместно с ЦДЮТ для взрослых туристов проводят уже третий год. В теории добровольцы учатся подготовке к походу, составление маршрутов, изучают походные роли, туристские узлы, карты, а на практике отрабатывают полученные знания.

В прошедшие выходные 15 человек практиковались в походных условиях взаимодействию в группе, преодолевать препятствия по пересеченной местности, готовить на костре, пользоваться газовой горелкой, пользоваться GPS навигатором и т.д.

Обучение будет продолжаться до мая 2017 года, а после все обучающиеся отправятся в экзаменационный поход первой категории сложности.