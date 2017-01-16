Мастер-класс по каллиграфии прошел в Южно-Сахалинске

Сегодня, 22 января, в Сахалинской областной библиотеке прошел мастер-класс по каллиграфии. Преподавателями стали сотрудники Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске САТО Хироси и ТАМУРА Мари.

Открытый урок удалось посетить не всем желающим, количество мест было заранее ограничено. В итоге на занятие пришли около 20 участников, разного уровня владения искусством красивого письма - от начинающих до профи.

После отработки всех основных элементов японских иероглифов, учителя объяснили правильное написание словосочетания, ставшего главной темой урока - "Новый год".

Следующее занятие состоится уже в феврале.