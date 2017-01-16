Мастер-класс по каллиграфии прошел в Южно-Сахалинске
Участников научили написанию иероглифов "Новый год"
Сегодня, 22 января, в Сахалинской областной библиотеке прошел мастер-класс по каллиграфии. Преподавателями стали сотрудники Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске САТО Хироси и ТАМУРА Мари.
Открытый урок удалось посетить не всем желающим, количество мест было заранее ограничено. В итоге на занятие пришли около 20 участников, разного уровня владения искусством красивого письма - от начинающих до профи.
После отработки всех основных элементов японских иероглифов, учителя объяснили правильное написание словосочетания, ставшего главной темой урока - "Новый год".
Следующее занятие состоится уже в феврале.
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