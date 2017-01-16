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Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Фото очевидцев

Очередная авария произошла возле Сити-Молла

Пострадавших нет

22 января в 14:03 в районе Сити-Молла произошло ДТП. Участниками аварии стали два авто - Toyota Land Cruiser и Mazda.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Сахалинской области отметили, что по вызову обеспокоенных свидетелей происшествия на место ДТП оперативно прибыли автомобили скорой помощи, реанимации и МЧС. Однако их помощь не потребовалась. 

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Напомним, 20 января на участке дороги между Земляничными Холмами и Сити-Моллом произошло сразу несколько дорожных аварий в которых пострадали шесть автомашин.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 18:04 +1
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Комментарии
Crysis
Написано сегодня, в 18:48
день за днём и без конца идёт дорожная война
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Online
AndrewYa Online
Написано сегодня, в 19:15
Виновата дорога как всегда? Водители не причём.
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