Очередная авария произошла возле Сити-Молла

Фото очевидцев

22 января в 14:03 в районе Сити-Молла произошло ДТП. Участниками аварии стали два авто - Toyota Land Cruiser и Mazda.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Сахалинской области отметили, что по вызову обеспокоенных свидетелей происшествия на место ДТП оперативно прибыли автомобили скорой помощи, реанимации и МЧС. Однако их помощь не потребовалась.

Автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Напомним, 20 января на участке дороги между Земляничными Холмами и Сити-Моллом произошло сразу несколько дорожных аварий в которых пострадали шесть автомашин.