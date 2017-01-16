Около полусотни юных сахалинцев встретились на татами в День борьбы

В воскресенье в ГБУ «СШ самбо и дзюдо» состоялся традиционный день борьбы. В тренировочном занятии приняли участие около полусотни борцов разных стилей, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Началась тренировка с разминки. После небольшой пробежки борцы занялись растяжкой. Затем пришла очередь кувырков вперед и назад.

Основательно размявшись, спортсмены начали отрабатывать различные приемы. Тренеры разделили своих подопечных на пары, и дзюдоисты принялись оттачивать свое мастерство атаки и защиты.

А завершилось двухчасовое занятие небольшим семинаром. Первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш подробно рассказал присутствующим об изменениях в правилах дзюдо, которые вступили в силу в этом году.