новости
новости
Регистрация
Вандалы разрушили детский городок в парке Южно-Сахалинска

Вандалы разрушили детский городок в парке Южно-Сахалинска

Это произошло вчера вечером

20 января ориентировочно в 17:00 при обходе территории сотрудники парка зафиксировали жуткий факт вандализма детского городка. Это уже не первый случай, сообщает пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска. 

Всего на территории городка 9 домиков со своей придомовой территорией. Ни один домик не остался без повреждений. Где-то пробита крыша, оторваны куски от дверей, пробиты оконные рамы, оторваны таблички с указанием номеров домов и названием улиц, придомовая территория также разрушена.

На крышах отдельных домов остались следы от обуви, по ним просто прыгали, пытаясь проломить крыши. Палисадники, забор и прочее.

- Ежедневно мы стараемся совершенствовать наш парк, придумываем и внедряем новые виды развлечений, украшаем декоративным освещением и арт-объектами. И когда происходят подобные случаи нам горько осознавать, что кто-то может так беспринципно прийти и разломать все вокруг, - отметили в пресс-службе парка.

Этот городок был создан для детей до 8 лет, это очень популярное место притяжения молодых родителей с маленькими детьми. В настоящий момент вызван наряд полиции, сотрудники парка подсчитывают ущерб от происшедшего. Сотрудники парка призывают всех не равнодушных, кто стал очевидцем данного происшествия сообщить детали в администрацию парка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:32 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинскгородской парк Южно-Сахалинска
Прочее
вандалывандализм
Популярное на ASTV
Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии
Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии
Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем
Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
sahalinka1989 Online
Написано сегодня, в 09:36
Варвары!
Ответить
0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 09:37
Уроды....
Ответить
+2
Online
Trucker Online
Написано сегодня, в 09:49 Отредактированно сегодня, в 09:54
Олигофрены!
Ответить
+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:51
Trucker, О
Ответить
0
Online
Trucker Online
Написано сегодня, в 09:53
marrozz, заболевание тОже.
Ответить
+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:50 Отредактированно сегодня, в 09:54
в слове "вандалы" допустили много ошибок - правильно "долбо@бы"
Ответить
+3
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 09:54
Капец.. как будто мешает этот городок кому то.. то все возмущаются что ничего у нас нет. А как что-то хорошее появляется,так ничего не ценят люди..,
Ответить
+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:54
С такого рода "гражданами" никогда не добиться чистоты и красоты... Все переломают, пережгут и засвинячат.
Ответить
0
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 09:56
Ноги вырвать и спички вставить!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Волейболистки «Сахалина» встретятся с «Динамо» в Краснодаре
Волейболистки «Сахалина» встретятся с «Динамо» в Краснодаре
Директор сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки в 300 тысяч рублей
Директор сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки в 300 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru