Вандалы разрушили детский городок в парке Южно-Сахалинска

20 января ориентировочно в 17:00 при обходе территории сотрудники парка зафиксировали жуткий факт вандализма детского городка. Это уже не первый случай, сообщает пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска.

Всего на территории городка 9 домиков со своей придомовой территорией. Ни один домик не остался без повреждений. Где-то пробита крыша, оторваны куски от дверей, пробиты оконные рамы, оторваны таблички с указанием номеров домов и названием улиц, придомовая территория также разрушена.

На крышах отдельных домов остались следы от обуви, по ним просто прыгали, пытаясь проломить крыши. Палисадники, забор и прочее.

- Ежедневно мы стараемся совершенствовать наш парк, придумываем и внедряем новые виды развлечений, украшаем декоративным освещением и арт-объектами. И когда происходят подобные случаи нам горько осознавать, что кто-то может так беспринципно прийти и разломать все вокруг, - отметили в пресс-службе парка.

Этот городок был создан для детей до 8 лет, это очень популярное место притяжения молодых родителей с маленькими детьми. В настоящий момент вызван наряд полиции, сотрудники парка подсчитывают ущерб от происшедшего. Сотрудники парка призывают всех не равнодушных, кто стал очевидцем данного происшествия сообщить детали в администрацию парка.