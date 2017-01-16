Директор сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки в 300 тысяч рублей

По версии следствия, он вымогал деньги с подрядчика

Следственным отделом Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело в отношении директора Областного автономного учреждения «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов». Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба областного следкома.

По версии следствия, в декабре 2016 года между базой и коммерческой компанией заключен договор на поставку модульного помещения на базе трех 40 фунтовых контейнеров стоимостью более 3 миллионов рублей. Поставить товар компания была должна до 20 декабря 2016 года.

Подрядчик обязанности в срок не выполнил, и руководитель базы спустя 2 дня позвонил директору общества и за продление срока строительных работ потребовал взятку в 500 тысяч рублей.

12 января 2017 года подозреваемый пришел на производственную территорию общества, где получил от директора 300 тысяч рублей. При передаче денег его задержали сотрудники регионального УФСБ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.