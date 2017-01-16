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Директор сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки в 300 тысяч рублей

Директор сахалинской базы охраны лесов задержан при получении взятки в 300 тысяч рублей

По версии следствия, он вымогал деньги с подрядчика

Следственным отделом Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело в отношении директора Областного автономного учреждения «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов». Он подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба областного следкома.

По версии следствия, в декабре 2016 года между базой и коммерческой компанией заключен договор на поставку модульного помещения на базе трех 40 фунтовых контейнеров стоимостью более 3 миллионов рублей. Поставить товар компания была должна до 20 декабря 2016 года.

Подрядчик обязанности в срок не выполнил, и руководитель базы спустя 2 дня позвонил директору общества и за продление срока строительных работ потребовал взятку в 500 тысяч рублей.

12 января 2017 года подозреваемый пришел на производственную территорию общества, где получил от директора 300 тысяч рублей. При передаче денег  его задержали сотрудники регионального УФСБ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:15 +6
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано вчера, в 18:18 Отредактированно вчера, в 18:18
......дешовка!
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 18:49
Забанен администрацией, Ну почему сразу дешевка? Вполне нормальная сумма
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+1
sunnyodka
Написано вчера, в 23:03
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- vkk.me/produktu
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−1
Victor
Написано вчера, в 18:45
Контейнер 40 футовый,а не фуНтовый)
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 19:14
"Расстрэлять"
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+2
russkiy
Написано сегодня, в 01:33
Добрый человек, добрый ты человек....
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0
babaj
Написано вчера, в 19:35 Отредактированно вчера, в 19:36
А это точно взятка? Может вымогательство или незаконная торговля собственным временем?)))
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0
Bokassa
Написано вчера, в 20:21
прост пени за просрочку обязательств стряс в бюджет а ему брсы сразу
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 21:03
Не пролезло... Подставили...
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+3
евгений
Написано вчера, в 21:07
VULKAN, Кто бы мне предложил хотя бы тысяч 500, баксов
я бы взял.
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+5
VULKAN
Написано вчера, в 21:36
евгений, Ну, от такого предложения я думаю никто бы не отказался, только вот последствия могут быть не предвиденными, так как предлагают обычно под проценты
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+2
евгений
Написано вчера, в 21:46
VULKAN, Неее, я беспроцентную взял бы.
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+3
Еще 8 комментариев
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