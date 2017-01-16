Волейболистки «Сахалина» встретятся с «Динамо» в Краснодаре

Изначально игра должна была состояться в Южно-Сахалинске. Однако было принято решение о ее переносе на Кубань. Решение, надо признать, выгодно обоим клубам. У «Динамо» сейчас плотный график, связанный с участием в Лиге чемпионов. «Сахалин» же 18 января играл в Красноярске и его ждет ключевой поединок за выход в плей-офф в Санкт-Петербурге 27 января. Уместить в этот промежуток времени перелет в Южно-Сахалинск и обратно на материк, а также связанную с ним переакклиматизацию, весьма и весьма проблематично.

В чемпионате Суперлиги «Динамо» сейчас занимает четвертое место. В 13 матчах команда набрала 25 очков (9 побед и 4 поражения). Все это совсем неплохо, если не учитывать финансовые проблемы. Волейболистки «Динамо» готовы бойкотировать свой следующий матч в Лиге чемпионов. Поэтому непонятно, с каким настроем они выйдут на игру против «Сахалина».

Пока островитянки лишь раз побеждали своих более титулованных соперниц. Произошло это в 2015 году на Кубке Победы. А вот в текущем сезоне «Динамо» одержало уже две победы: в чемпионате (3:1) и Кубке страны (3:2).