Навагу по 77 рублей покупают жители Невельска

На территории Невельского района продолжается активная реализация свежевыловленной наваги населению. Так 20 января, в рамках проекта «Доступная рыба», на ярмарке выходного дня в Невельске реализутся свежевыловленная мороженая навага по цене 77 рублей за килограмм, сообщает пресс-служба администрации портового города.

Также навага по доступной цене реализуется в социальных магазинах Невельска и Горнозаводска. В дальнейшем работа по снижению цен на рыбу и рыбную продукцию в Невельском районе будет продолжена.