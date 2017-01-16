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Навагу по 77 рублей покупают жители Невельска

Навагу по 77 рублей покупают жители Невельска

В портовом городе продолжается проект «Доступная рыба»

На территории Невельского района продолжается активная реализация свежевыловленной наваги населению. Так 20 января, в рамках проекта «Доступная рыба», на ярмарке выходного дня в Невельске реализутся свежевыловленная мороженая навага по цене 77 рублей за килограмм, сообщает пресс-служба администрации портового города.

Также навага по доступной цене реализуется в социальных магазинах Невельска и Горнозаводска. В дальнейшем работа по снижению цен на рыбу и рыбную продукцию в Невельском районе будет продолжена.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 +1
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Место
Сахалинская областьНевельск
Прочее
"Доступная рыба"навага
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Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:07
Вчера в Корсакове по 80 рублей купил. Очень вкусная.
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+5
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:10
Ярославчик, на ярмарке?
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:11
BenZziНовая_радуга, нет. На 5 углов.
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+3
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:16
Ярославчик, так захотелось,аж слюнки потекли и губы зачесались
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+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:37
я вчера малородочки взял...

навага на Технике по 70....
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+1
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 12:57
На въезде в Холмск со стороны Чехова У дороги бабуля торгует по 110. Не стал брать показалось дорого. Теперь вижу ,что не показалось!
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:44
в холмске свежей нет только в магазинах старая! по 90 р.
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0
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