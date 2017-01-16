Заведующая детским садом в Правде платила зарплату неработающей знакомой

prostoinvesticii.com

Следственным отделом по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей МБДОУ детский сад №3 «Родничок» в селе Правда Холмского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемая издала приказ на ранее работавшую в детском саду жительницу села Правда о переводе её на должность 0,5 ставки помощника воспитателя, которая фактически не работала. С октября 2014 года по октябрь 2015 года последней, согласно табелям учета рабочего времени и ежемесячных приказов о премировании, подписанных заведующей детского сада, начислялась заработная плата, которая перечислялась на её личный банковский счет. Полученные деньги в размере более 114 тысяч рублей фиктивный работник возвращала заведующей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.