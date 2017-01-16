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Заведующая детским садом в Правде платила зарплату неработающей знакомой
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Заведующая детским садом в Правде платила зарплату неработающей знакомой

Ежемесячно фиктивный работник передавала начисленные деньги «начальнице»

Следственным отделом по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей МБДОУ детский сад №3 «Родничок» в селе Правда Холмского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемая издала приказ на ранее работавшую в детском саду жительницу села Правда о переводе её на должность 0,5 ставки помощника воспитателя, которая фактически не работала. С октября 2014 года  по октябрь 2015 года последней, согласно табелям учета рабочего времени и ежемесячных приказов о премировании, подписанных заведующей детского сада, начислялась заработная плата, которая  перечислялась на её личный банковский счет. Полученные деньги в размере более 114 тысяч рублей фиктивный работник возвращала заведующей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:56 +1
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Место
Сахалинская областьХолмский районсело Правдадетский сад"Родничок"
Прочее
фиктивный работникзарплатазлоупотребление полномочиями
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:01
Схема, конечно, не новая...но, походу, исполнение было лажовым, раз поймали
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+3
Triton
Написано сегодня, в 10:08
marrozz, дык не топменеджер госконторы - сама себе бонусов не нарисует, хотя, если извилины наморщить...
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 11:25
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 10:11
114 за 12 месяцев. На 0,5 ставки. Это что за зарплата? Такая у них в селе. Те у помощника на ставку 20 тысяч.
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0
Online
Sergey_72 Online
Написано сегодня, в 10:35
ostrovsakhalin, Да, так и есть. Знаю точно, не в Правде, но от этого суть не меняется. Народу, кто работал в садике, стало обидно, что они обрабатывают эти пол ставки. Вот и сдали заведующего!
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 10:26
дело чичикова живет и процветает
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 10:32
Америку открыли!
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:39
Отдать её Лаврэнтию..))
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:48
Добрый человек, у Лаврентия уже мозоли на пальчике от курка
пожалей ты его.
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+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:56
BenZziНовая_радуга,
Рука Лаврэнтия не устанет,покуда есть работа.)))))
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+1
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 12:43
У нас на работе мастер-гастер своим братьям часы лишние ставил, а деньги в день зарплаты забирал по ставке. Молчали все. Я случайно спалил такую схему и выложил генеральному. Сейчас я в лице начальства типа стукач, в лице обездоленных гастеров- честный правдолюб.
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:56
евгений, мастер с начальством верняк делился, ты им нетрудовые доходы порушил
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+2
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евгений Online
Написано сегодня, в 14:59
НюНик_просто_Анна, Да может и так, но что то на душе погано.
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+1
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