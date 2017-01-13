Вулкан Эбеко выбросил двухкилометровый столб пепла

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Сегодня, 19 января, около полуночи вулкан Эбеко на Парамушире снова выбросил пепел. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако пепла высотой около 2 км растянулось примерно на 3 км на юго-запад от вулкана.

Среди выбросов газ и пепел. Активность вулкана продолжается, и сейчас классифицируется оранжевым кодом авиационной опасности. Это значит, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения и может представлять опасность для низколетящих самолетов.

По прогнозам ученых, в любое время может произойти выброс пятикилометрового столба пепла.

Еще вчера активность вулкана была признана прекратившейся и получила зеленый код авиационной опасности.