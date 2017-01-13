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Вулкан Эбеко выбросил двухкилометровый столб пепла
kscnet.ru

Вулкан Эбеко выбросил двухкилометровый столб пепла

Выбросы могут представлять опасность для низколетящих самолетов

Сегодня, 19 января, около полуночи вулкан Эбеко на Парамушире снова выбросил пепел. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако пепла высотой около 2 км растянулось примерно на 3 км на юго-запад от вулкана. 

Среди выбросов газ и пепел. Активность вулкана продолжается, и сейчас классифицируется оранжевым кодом авиационной опасности. Это значит, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения и может представлять опасность для низколетящих самолетов.

По прогнозам ученых, в любое время может произойти выброс пятикилометрового столба пепла. 

Еще вчера активность вулкана была признана прекратившейся и получила зеленый код авиационной опасности. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:39 +2
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Место
Сахалинская областьПарамуширвулкан Эбеко
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Комментарии
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 12:52
Это было затишье перед бурей
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:00
там же дома рядом
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