новости
новости
Регистрация
Чемпионат по ММА в Южно-Сахалинске перенесен на февраль

Чемпионат по ММА в Южно-Сахалинске перенесен на февраль

Сейчас в спортивном зале, где пройдут соревнования, ведется ремонт

В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик», по адресу ул. Бумажная, 26, Чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Соревнования состоятся 18 и 19 февраля.

Чемпионат области соберет более 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра.

В первый соревновательный день пройдут предварительный поединки в каждой возрастной и весовой категориях. Во второй - пройдут финальные бои.

Организатором чемпионата выступает сахалинская общественная организация «Федерация смешанных видов боевых единоборств «ММА» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.

Время начала соревнований остается без изменений. Старт в 09:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:51 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
ММА
Популярное на ASTV
Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года
Водитель, сбивший на Пасху семью южносахалинцев, осужден на 4,5 года
Поезд сошел с путей на Сахалине
Поезд сошел с путей на Сахалине

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии
Сахалинского правозащитника обвинили в педофилии
Вулкан Эбеко выбросил двухкилометровый столб пепла
Вулкан Эбеко выбросил двухкилометровый столб пепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru