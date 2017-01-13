Чемпионат по ММА в Южно-Сахалинске перенесен на февраль

Сейчас в спортивном зале, где пройдут соревнования, ведется ремонт

В связи с ремонтными работами, проводимыми в спортивном зале «Энергетик», по адресу ул. Бумажная, 26, Чемпионат Сахалинской области по смешанному боевому единоборству (ММА) перенесен. Соревнования состоятся 18 и 19 февраля.

Чемпионат области соберет более 80 сильнейших бойцов из Корсакова, Холмска, Томари, Углегорска, Шахтерска, Охи, Долинска и областного центра.

В первый соревновательный день пройдут предварительный поединки в каждой возрастной и весовой категориях. Во второй - пройдут финальные бои.

Организатором чемпионата выступает сахалинская общественная организация «Федерация смешанных видов боевых единоборств «ММА» при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики.

Время начала соревнований остается без изменений. Старт в 09:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.