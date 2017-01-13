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На сайте правительства Сахалинской области значатся давно уволенные чиновники

На сайте правительства Сахалинской области значатся давно уволенные чиновники

Александр Хорошавин до сих пор есть в списках членов научно-экспертного совета

На сайте правительства Сахалинской области числятся давно уволенные чиновники. Это выяснили активисты регионального Народного фронта.

Председателем научно-экспертного совета при правительстве региона указан Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области, задержанный 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки и уволенный президентом России. Заместителем председателя этого же совета назван Сергей Хоточкин, заместитель председателя правительства Сахалинской области. На самом деле Хоточкин уже давно там не работает. В том же списке значатся ректор Сахалинского государственного университета Игорь Минервин и директор областного краеведческого музея Татьяна Роон, которые уже занимаются другими видами деятельности.

На портале правительства региона не указаны имена министров экономического развития, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Кроме того, активисты ОНФ зафиксировали факты размещения недостоверных сведений на сайте областного правительства в разделе «министерство образования». Проверка показала, что контакты средних школ и имена их директоров не всегда верны. Отсутствует актуальная информация с электронной почтой школ. Она устарела либо указана с ошибками.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:31 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 12:47
Дело к освобождениюХАВа,Конь засуетился!

Найти виновных и поменять раз не справляються со своими обязанностями
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+4
Hasen
Написано сегодня, в 13:36
отличились умом, не указаны министры, потому нет назначенных министров, есть назначенные и.о., а про минздар вообще молчу, там указан Пак Алексей Кененович
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+1
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 14:03 Отредактированно сегодня, в 14:04
Hasen, посмотрите по ссылке на главной странице сайта ПСО : https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=47
А ниже еще материал про сайт минобра.
http://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/SXwGhPPAw0Os..
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0
Hasen
Написано сегодня, в 14:14
Сандра Клайд, тут все указано https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=49
ну а на той странице видимо нельзя и.о. вписывать.
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 14:17
Hasen, люди не обязаны листать все тематические разделы сайта для поиска общей информации, для этого есть главная страница и на ней должна быть актуальная информация! страница обновлялась последний раз в середине декабря и тогда уже Пак А.К. был не и.о министра здравоохранения.
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+2
Еще 2 комментария
Bokassa
Написано сегодня, в 14:16
сколько лет прошло а ничего не поменялось
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+1
project
Написано сегодня, в 16:01
Интересно, а сам сайт ПСО в российском хостинге или за границей?
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0
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