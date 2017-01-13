На сайте правительства Сахалинской области значатся давно уволенные чиновники

Александр Хорошавин до сих пор есть в списках членов научно-экспертного совета

На сайте правительства Сахалинской области числятся давно уволенные чиновники. Это выяснили активисты регионального Народного фронта.

Председателем научно-экспертного совета при правительстве региона указан Александр Хорошавин, бывший губернатор Сахалинской области, задержанный 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки и уволенный президентом России. Заместителем председателя этого же совета назван Сергей Хоточкин, заместитель председателя правительства Сахалинской области. На самом деле Хоточкин уже давно там не работает. В том же списке значатся ректор Сахалинского государственного университета Игорь Минервин и директор областного краеведческого музея Татьяна Роон, которые уже занимаются другими видами деятельности.

На портале правительства региона не указаны имена министров экономического развития, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Кроме того, активисты ОНФ зафиксировали факты размещения недостоверных сведений на сайте областного правительства в разделе «министерство образования». Проверка показала, что контакты средних школ и имена их директоров не всегда верны. Отсутствует актуальная информация с электронной почтой школ. Она устарела либо указана с ошибками.