Микроскоп для проведения операций на глазах приобрели в сахалинской больнице

В Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф.С. Анкудинова сокращается срок ожидания операций на глазах. На динамику повлияло появление нового оборудования в офтальмологическ ом отделении лечебного учреждения. Около месяца здесь продолжается апробация современного многофункциональ ного микроскопа японского производства.

- У нас в прошлом году очередь на оперативное лечение по катаракте и глаукоме была – 4 месяца. Благодаря приобретению в декабре прошлого года микроскопа она значительно сократилась. И на данный момент составляет меньше месяца, – отметил заведующий офтальмологическ им отделением городской больницы им. Ф. С. Анкудинова Евгений Бутенко.

- Мне сделали операцию на левом глазу. Очень плохо им видела, как ёжик в тумане чувствовала себя иногда. Операция длилась всего несколько минут, и уже на следующий день я попробовала снять повязку. Посмотрела в сторону окна, зрение отличное, – рассказала об ощущениях после оперативного вмешательства пациентка отделения Валентина Гришина.

Электромагнитная фиксация движения позволяет хирургу быстро перемещать оптическую головку микроскопа в нужное положение. На линзу объектива и окуляры микроскопа нанесено специальное напыление, предотвращающее загрязнение их поверхности. Эксперты утверждают, что высокое качество изображения сохранится в течение долгих лет эксплуатации.

- Благодаря отличной оптике улучшилась визуализация во время операции, что очень важно в сложных случаях. Также в этом микроскопе много современных опций, которые дают возможность оперировать не только катаракту и глаукому, но и проводить операции при заболевании сетчатки и стекловидного тела, – подчеркнул Евгений Бутенко.

Это уже третий офтальмологическ ий микроскоп в учреждении. В день с их помощью специалисты проводят от 8 до 18 операций, каждая длится 10 - 15 минут. В больнице принимают пациентов со всех районов Сахалинской области.