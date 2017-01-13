Более 10 тысяч тонн овощей вырастили в «Тепличном» за 2016 год

Совхоз «Тепличный» почти на 40 процентов перевыполнил план по производству овощей закрытого грунта. Это динамично развивающееся государственное сельскохозяйстве нное предприятие, расположенное в Южно-Сахалинске, является крупнейшим на Дальнем Востоке производителем тепличных овощных культур. Итоги прошедшего года и планы по развитию совхоза обсуждались во время визита Олега Кожемяко в хозяйство, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

«Тепличный» работает успешно, круглый год обеспечивая жителей области свежей продукций, доложил генеральный директор Виктор Бутков. В течение прошлого года здесь собрано 4202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 процента. Урожайность огурцов в хозяйстве при использовании технологии «светокультура» достигла рекордного для области показателя – 106 килограммов продукции с одного квадратного метра. При естественном освещении урожай огурцов также достигает рекордных значений – 60 килограммов с метра; томатов – 50,2 килограмма. Это результат внедрения технологических новинок, а также строгого соблюдения регламента проведения работ.

Предприятие также успешно выращивает в открытом грунте картофель, капусту, морковь, свеклу, различные зеленные культуры. За счет использования высококачественн ых семян производство «второго хлеба» достигло в прошедшем году одного из самых высоких показателей по области - 310 центнеров с гектара. Своим опытом совхоз готов поделиться с другими сельхозпроизводи телями области, которые таких успехов пока не достигли. Вся продукция предприятия, составляющая в целом более 10 тысяч тонн, реализуется на территории Сахалинской области.

В прошлом году совхоз стал резидентом территории опережающего социально-эконом ического развития сельскохозяйстве нного направления «Южная». В ее рамках на базе хозяйства реализуется проект по строительству тепличного комплекса площадью 8 гектаров. Накануне новогодних праздников была введена в эксплуатацию третья очередь тепличного комплекса. Для завершения проекта осталось запустить в 2017 году четвертую очередь проекта на площади два гектара.

- Сегодня потребность жителей Сахалина в тепличных огурцах обеспечена практически полностью, - сказал губернатор. – И перед совхозом сегодня ставится новая задача – расширить в наступившем году производство томатов. Спрос на них пока не удовлетворен. Поэтому сделаем все, чтобы к следующему Новому году они были в достатке на столах жителей области.

Несмотря на то, что среднемесячная заработная плата в «Тепличном» составляет почти 62 тысячи рублей, хозяйство испытывает нужду в квалифицированны х кадрах. В связи с этим Виктор Бутков предложил губернатору расширить список специальностей, обладатели которых получают из областного бюджета подъемные при поступлении на работу на сельскохозяйстве нные предприятия региона.

- Мы активно строимся, - сказал генеральный директор совхоза. – И нам, естественно, нужны квалифицированны е строители, а не только агрономы. Привлечь их в сельскохозяйстве нное производство помогла бы выплата подъемных.

Губернатор предложение поддержал и поручил представителям регионального министерства сельского хозяйства проработать вопрос в кратчайшие сроки. Еще одно поручение Олега Кожемяко касалось насыщения рынка области продукцией местного производства. Он отметил, что ежегодно летом жители области испытывают сложности с покупкой картофеля. Прошлогодние запасы к этому моменту истощаются, а нового урожая еще нет. В результате в торговле появляется дорогая продукция, завезенная из других регионов и даже из-за границы. Губернатор распорядился организовать выращивание в местных хозяйствах картофеля ранних сортов, чтобы обеспечить ритмичные поставки «второго хлеба» в торговля в течение всего года.

- Январь – время подведения итогов и обсуждения планов на будущее, - сказал Олег Кожемяко. – Поэтому я сейчас провожу встречи с руководителями сельскохозпредпр иятий. Один из результатов – мы будем стремиться углубить специализацию хозяйств. Например, если совхоз добивается высоких результатов в выращивании овощей в открытом грунте, пусть занимается в основном этим. Если же у другого предприятия лучше идут дела в животноводстве, производстве молока, мяса, то оно должно выращивать кормовые культуры, чтобы обеспечить полноценное питание скота. Такая специализация позволит нам уже в 2017 году добиться более высоких результатов в деле обеспечения жителей области доступными и качественными продуктами питания местного производства.