Более 10 тысяч тонн овощей вырастили в «Тепличном» за 2016 год
Почти половина урожая - это огурцы
Совхоз «Тепличный» почти на 40 процентов перевыполнил план по производству овощей закрытого грунта. Это динамично развивающееся государственное сельскохозяйстве
«Тепличный» работает успешно, круглый год обеспечивая жителей области свежей продукций, доложил генеральный директор Виктор Бутков. В течение прошлого года здесь собрано 4202,5 тонны овощей закрытого грунта. Это превышает плановое задание на 39,4 процента. Урожайность огурцов в хозяйстве при использовании технологии «светокультура» достигла рекордного для области показателя – 106 килограммов продукции с одного квадратного метра. При естественном освещении урожай огурцов также достигает рекордных значений – 60 килограммов с метра; томатов – 50,2 килограмма. Это результат внедрения технологических новинок, а также строгого соблюдения регламента проведения работ.
Предприятие также успешно выращивает в открытом грунте картофель, капусту, морковь, свеклу, различные зеленные культуры. За счет использования высококачественн
В прошлом году совхоз стал резидентом территории опережающего социально-эконом
- Сегодня потребность жителей Сахалина в тепличных огурцах обеспечена практически полностью, - сказал губернатор. – И перед совхозом сегодня ставится новая задача – расширить в наступившем году производство томатов. Спрос на них пока не удовлетворен. Поэтому сделаем все, чтобы к следующему Новому году они были в достатке на столах жителей области.
Несмотря на то, что среднемесячная заработная плата в «Тепличном» составляет почти 62 тысячи рублей, хозяйство испытывает нужду в квалифицированны
- Мы активно строимся, - сказал генеральный директор совхоза. – И нам, естественно, нужны квалифицированны
Губернатор предложение поддержал и поручил представителям регионального министерства сельского хозяйства проработать вопрос в кратчайшие сроки. Еще одно поручение Олега Кожемяко касалось насыщения рынка области продукцией местного производства. Он отметил, что ежегодно летом жители области испытывают сложности с покупкой картофеля. Прошлогодние запасы к этому моменту истощаются, а нового урожая еще нет. В результате в торговле появляется дорогая продукция, завезенная из других регионов и даже из-за границы. Губернатор распорядился организовать выращивание в местных хозяйствах картофеля ранних сортов, чтобы обеспечить ритмичные поставки «второго хлеба» в торговля в течение всего года.
- Январь – время подведения итогов и обсуждения планов на будущее, - сказал Олег Кожемяко. – Поэтому я сейчас провожу встречи с руководителями сельскохозпредпр