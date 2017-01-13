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Певцов, чтецов и музыкантов приглашают на прослушивание

Певцов, чтецов и музыкантов приглашают на прослушивание

Лучшие исполнители будут представлять область на конкурсах и фестивалях

26 и 27 января в малом зале Сахалинского колледжа искусств состоится II-й тур Сахалинских региональных молодёжных игр в области искусств. Это отборочный этап - прослушивания кандидатов на участие во всероссийских и международных конкурсах. Об этом сообщает региональный центр по образованию в сфере искусства.

В  I-м туре школы искусств подавали заявки на участие самых талантливых исполнителей и коллективов на те конкурсы и фестивали, в которых они хотят участвовать. Среди самых желанных – Шестнадцатые молодежные дельфийские игры, XIX Международный фестиваль-конкурс международного детского и творческого «Слияние культур», V Всероссийский конкурс вокального искусства «Голоса России» и многие другие. Всего в региональных играх будут представлены 8 номинаций: гитара, хореография, фортепиано, вокал, домра, скрипка, аккордеон и художественное чтение.

После прослушиваний жюри предстоит выбрать лучших, ведь задача определить, кто же в этом году будет представлять Сахалинскую область на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Расписание

26 января

10:00 – 11:00 Фортепиано.

11:15 – 12:15 Скрипка

12:30 – 13:00 Аккордеон

14:00 – 15:30 Хореография

16:00 – 17:30 Вокал

27 января

10:00 – 10:50 Гитара

11:00 – 13:00 Домра

13:00 – 13:30 Художественное чтение

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:21 +1
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 16:45
Евгений Ваш выход!
Порвите их всех!
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+3
Online
Морское телевидение Online
Написано сегодня, в 16:53
Забанен администрацией, там караоке нет и это в Южно-Сахалинске.
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 16:55
Морское телевидение, За то это Ваш шанс!
Ну и что что в Южном первые гастроли ,так сказать!
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:14
Забанен администрацией, Фиг ему)) В расписании нет варианта Игра на нервах))) Пусть лучше в кулинарных баталиях участвует))
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+1
Еще 8 комментариев
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