Водолазы обследовали купель на озере Верхнем в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на озере Верхнем в городском парке ежегодно, накануне Крещения, вырубается и оборудуется прорубь для массового купания верующих. Водолазом Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В Полякова Анатолием Ткаченко была обследована крещенская купель: нет ли заноз и сколов в деревянной обшивке, представляющих опасность для погружающихся людей.

В этом году для большей безопасности было принято решение полностью обшить купель деревом, на дно уложить нескользкое покрытие. В предыдущие годы спасатели обнаруживали на дне водоема самые неожиданные предметы: ключи, очки, детские игрушки, встречались находки и более опасные - битые бутылки и арматура.

«Прорубь в этом году очень хорошо подготовлена, как говорится – ни сучка, ни задоринки. По дну можно ходить даже босиком, это безопасно. Глубина в месте погружений составит 1,5 метра. Приятно видеть, что возрождаются традиции, а места обрядовых погружений становятся все более комфортными для горожан», - отметил спасатель водолазного поисково-спасательного подразделения отряда Павел Ткаченко.

«В течение суток, с 18 января до 19 января в городском парке им. Гагарина будут дежурить 8 спасателей. Рядом с местом погружений аварийно-спасательным отрядом города Южно-Сахалинска будет развернут пункт обогрева, где граждане в комфортных условиях смогут переодеться. Хочется призвать горожан перед погружением трезво оценивать свои возможности, физическую подготовку, состояние здоровья. Не употреблять спиртные напитки накануне погружения», - сообщил начальник Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В. Полякова МЧС России Валентин Желонкин.

В Сахалинской области определены 22 места погружений в Южно-Сахалинске, Невельском, Корсаковском, Поронайском, Ногликском, Анивском, Южно-Курильском, Макаровском, Александровск-Сахалинском, Углегорском, Долинском, Курильском, Смирныховском и Холмском районах.

В местах купания будут дежурить спасатели и медики, обеспечат правопорядок сотрудники полиции. Все крещенские купели будут предварительно обследованы. Ориентировочно, в обрядовых меоприятиях примут участие около 7000 человек. Обеспечивать безопасность сахалинцев и курильчан в Крещение готовы 180 спасателей.

19 января православные верующие отмечают Крещение. Во всех церквях совершается «великое освящение воды». Согласно церковным канонам, в Крещенский сочельник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Прорубь, сделанную для водоосвящения и купания на Крещение, называют также иорданью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.