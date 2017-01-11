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Пожар в квартире потушили в Макарове

Пожар в квартире потушили в Макарове

Горел матрац

17 января в 13.52 диспетчеру  Макаровского пожарно-спасательного  гарнизона поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного  дома по улице Ленинградской, 9 произошел пожар.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент в квартире тлел матрац.

Пожар был локализован в 13.54, а в 13.56 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:46 0
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