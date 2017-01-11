Пожар в квартире потушили в Макарове

17 января в 13.52 диспетчеру Макаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Ленинградской, 9 произошел пожар.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент в квартире тлел матрац.

Пожар был локализован в 13.54, а в 13.56 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.