Пожар в квартире потушили в Макарове
Горел матрац
17 января в 13.52 диспетчеру Макаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Ленинградской, 9 произошел пожар.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент в квартире тлел матрац.
Пожар был локализован в 13.54, а в 13.56 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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