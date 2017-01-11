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Жительницы Невельска ограбили пенсионера
augustnews.ru

Жительницы Невельска ограбили пенсионера

Когда мужчина не стал занимать им деньги на алкоголь, они решили забрать пенсию силой

17 января в полицию Невельска обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что накануне к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, во время опроса заявителя полицейские выяснили подробности случившегося. По словам потерпевшего, женщины периодически навещали его. На этот раз они пришли к нему и попросили деньги на приобретение спиртного, но мужчина им отказал. Тогда в какой-то момент злоумышленницы стали обыскивать шкафчики в поисках денежных средств, зная, что накануне он получил пенсию.

Хозяин дома, испугавшись за свои сбережения, решил их перепрятать. Он достал кофту, в кармане которой лежали деньги, но это заметили подозреваемые. Женщины, воспользовавшись численным и физическим превосходством, открыто похитили спрятанные в одежде 17 тысяч рублей, после чего скрылись.

О своих гостьях потерпевшему было известно немногое. Он лишь знал женщин по именам. Но и этих сведений оперативникам было достаточно, чтобы за дежурные сутки установить личности подозреваемых и их местонахождение.

Во время личного досмотра у гражданок были изъяты около 9 тысяч рублей, остальные деньги они успели потратить.

31-летняя и 48-летняя подозреваемые дали признательные показания, раскаялись в содеянном и обещали вернуть пенсионеру похищенное. Возбуждено уголовное дело. У гражданок взято обязательство о явках.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:34 0
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:40 Отредактированно сегодня, в 14:42
Интересно ,что подразумевается под словом"знакомые"?

У гражданок взято обязательство о явках.
с повинной что ли?Или всё таки подписка?
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+1
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 15:10
Забанен администрацией, именно обязательство о явке) Это мера процессуального принуждения.
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 15:14
Olga_23, принуждения то есть насилия?
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+3
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 15:16
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+2
Еще 2 комментария
Online
lakostochka Online
Написано сегодня, в 14:43
Какой ужас! Взрослые женщины... Алкашки, наверное...
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+1
Белый Мишка
Написано сегодня, в 14:54 Отредактированно сегодня, в 14:54
Марамойки! На старика буром попёрли - смелые. А как мусорА за жопу взяли - сразу заскулили, как жучки побитые.
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 15:00
тварины, алкашки! Руки по локти отрубить!
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 15:46
Masenkaya, Ну , водку то надо жрать на что то этим " женщинам " ... идиотки , одним словом !
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