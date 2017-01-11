Жительницы Невельска ограбили пенсионера

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Когда мужчина не стал занимать им деньги на алкоголь, они решили забрать пенсию силой

17 января в полицию Невельска обратился 68-летний житель райцентра. Мужчина сообщил, что накануне к нему приходили две знакомые, которые отобрали у него пенсию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, во время опроса заявителя полицейские выяснили подробности случившегося. По словам потерпевшего, женщины периодически навещали его. На этот раз они пришли к нему и попросили деньги на приобретение спиртного, но мужчина им отказал. Тогда в какой-то момент злоумышленницы стали обыскивать шкафчики в поисках денежных средств, зная, что накануне он получил пенсию.

Хозяин дома, испугавшись за свои сбережения, решил их перепрятать. Он достал кофту, в кармане которой лежали деньги, но это заметили подозреваемые. Женщины, воспользовавшись численным и физическим превосходством, открыто похитили спрятанные в одежде 17 тысяч рублей, после чего скрылись.

О своих гостьях потерпевшему было известно немногое. Он лишь знал женщин по именам. Но и этих сведений оперативникам было достаточно, чтобы за дежурные сутки установить личности подозреваемых и их местонахождение.

Во время личного досмотра у гражданок были изъяты около 9 тысяч рублей, остальные деньги они успели потратить.

31-летняя и 48-летняя подозреваемые дали признательные показания, раскаялись в содеянном и обещали вернуть пенсионеру похищенное. Возбуждено уголовное дело. У гражданок взято обязательство о явках.