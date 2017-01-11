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Южносахалинцев приглашают окунуться в прорубь на озере Верхнем
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Южносахалинцев приглашают окунуться в прорубь на озере Верхнем

Крестный ход до купели пройдет 19 января

Завтра, 19 января, в Городском парке ждут всех желающих окунуться в освященной проруби на озере Верхнем.

По традиции после утренней праздничной службы в Воскресенском кафедральном соборе священнослужители и прихожане совершат Крестный ход до купели в Городском парке, где представители церкви проведут обряд освящения воды в проруби, после чего все желающие смогут набрать воды и окунуться в ледяной купели.

Посетителям предложат горячий чай и возможность переодеться в теплой раздевалке-палатке.

Праздник украсит сахалинский ансамбль казачьей песни «Воля».

Для обеспечения безопасности купающихся на территории купели по традиции будут дежурить представители спец.служб (МЧС, полиция).

Справка:

Крещение Господне (Богоявление) — один из 12 главных праздников православной церкви. 18 января, в Крещенский сочельник, в храмах проходят праздничные службы, происходит освящение воды. Одним из самых популярных обычаев на Крещение является купание в проруби, считается, что это смывает грехи, болезни и все беды.

Источник: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:02 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:35
хватит людей фотками морозить!
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+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 09:57
По всей стране священослужители в 00:00 купели освящают, а у нас в обед...что бояться не доспать эти священики?
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0
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 12:19 Отредактированно сегодня, в 12:19
Ярославчик,
"Люди плюхаются в проруби в мороз,
А меня забавный мучает вопрос:
Почему, благословив психоз толпы,
С нею вместе не купаются попы?"
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+5
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 12:31
Русалка Обыкновенная, Ахах))) Это точно.
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 10:34
как то навеяло
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0
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