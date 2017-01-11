Южносахалинцев приглашают окунуться в прорубь на озере Верхнем
Крестный ход до купели пройдет 19 января
Завтра, 19 января, в Городском парке ждут всех желающих окунуться в освященной проруби на озере Верхнем.
По традиции после утренней праздничной службы в Воскресенском кафедральном соборе священнослужител
Посетителям предложат горячий чай и возможность переодеться в теплой раздевалке-палат
Праздник украсит сахалинский ансамбль казачьей песни «Воля».
Для обеспечения безопасности купающихся на территории купели по традиции будут дежурить представители спец.служб (МЧС, полиция).
Справка:
Крещение Господне (Богоявление) — один из 12 главных праздников православной церкви. 18 января, в Крещенский сочельник, в храмах проходят праздничные службы, происходит освящение воды. Одним из самых популярных обычаев на Крещение является купание в проруби, считается, что это смывает грехи, болезни и все беды.
Источник: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска
"Люди плюхаются в проруби в мороз,
А меня забавный мучает вопрос:
Почему, благословив психоз толпы,
С нею вместе не купаются попы?"