Южносахалинцев приглашают окунуться в прорубь на озере Верхнем

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Завтра, 19 января, в Городском парке ждут всех желающих окунуться в освященной проруби на озере Верхнем.

По традиции после утренней праздничной службы в Воскресенском кафедральном соборе священнослужител и и прихожане совершат Крестный ход до купели в Городском парке, где представители церкви проведут обряд освящения воды в проруби, после чего все желающие смогут набрать воды и окунуться в ледяной купели.

Посетителям предложат горячий чай и возможность переодеться в теплой раздевалке-палат ке.

Праздник украсит сахалинский ансамбль казачьей песни «Воля».

Для обеспечения безопасности купающихся на территории купели по традиции будут дежурить представители спец.служб (МЧС, полиция).

Справка:

Крещение Господне (Богоявление) — один из 12 главных праздников православной церкви. 18 января, в Крещенский сочельник, в храмах проходят праздничные службы, происходит освящение воды. Одним из самых популярных обычаев на Крещение является купание в проруби, считается, что это смывает грехи, болезни и все беды.

Источник: пресс-служба городского парка Южно-Сахалинска