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Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники

Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники

На борту также находилось 14 тонн наживы

Сотрудники Пограничного управления по Сахалинской области      задержали транспортный рефрижератор «Амикус» на борту которого находилось около 16 тонн краба,  добытого незаконным способом и 14 тонн наживы.

По результатам проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что на борту судна находится около 16 тонн краба,  добытого незаконным способом и 14 тонн наживы.

Напомним, что транспортный рефрижератор «Амикус» под флагом Танзании (порт приписки Занзибар) 13 января был задержан экипажем сторожевого корабля «Коралл» Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Капитан этого судна проигнорировал законные требования пограничников об остановке и попытался скрыться. При преследовании рефрижератора пограничный сторожевой корабль подавал принятые в международной практике сигналы об остановке, на которые судно не реагировало.  Для того, чтобы остановить судно-нарушитель, сотрудники Пограничного управления произвели предупредительную стрельбу. Только после экстренных мер судно остановилось.  Рефрижератор был доставлен в порт Невельск Сахалинской области.  

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Кроме этого, в отношении капитана судна пограничниками возбуждены дела по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии», ст. 18.6 КоАП РФ «Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек), ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ «Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна».

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

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Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники, Фото: 1
Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники, Фото: 2
Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники, Фото: 3
Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники, Фото: 4
Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники, Фото: 5
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Судно с 16 тоннами браконьерского краба задержали сахалинские пограничники
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:13 +1
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Комментарии
kholmchanin
Написано сегодня, в 12:08
Ну и чё?! Граница, говорите, на замке? И продукция НИКАК
не отвечает требованиям? За какими столами, интересно, она
будет уничтожена...
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Online
forsen Online
Написано сегодня, в 14:59
kholmchanin, скоро появятся обьявы-продам краба
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