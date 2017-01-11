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Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске
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Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске

Авария произошла ночью 18 января

ДТП произошло сегодня, 18 января около часа ночи в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц А. Буюклы и Дзержинского. Там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vista.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице А. Буюклы с востока на запад. Выезжая на перекресток с улицей Дзержинского, он не уступил дорогу автомобилю Toyota Vista. Произошло столкновение. 

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Vista скрылся с места происшествия. Его пассажиры остались на месте ДТП.

В результате аварии водитель автомобиля получил травмы головы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

 

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Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске, Фото: 8
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Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:54 +2
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 09:36
а чего водитель то побежал?!
Пострадавшим поправки.
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:32
Masenkaya, Может нелегал, может с перегаром. Мы можем только предпологать.
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:17
vladsakh, ну да... а еще и людей бросил.
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0
Online
Sergey_72 Online
Написано сегодня, в 09:38 Отредактированно сегодня, в 09:39
А королла, походу, была такси. След на двери от наклейки.
Скорейшего выздоровления пострадавшему.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 10:34
На знаки что бы не смотреть хотя бы город надо знать, где главная, где второстепенные .
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