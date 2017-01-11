Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске

Эксклюзивные фото предоставлены пабликом ЧП Сахалин - Русские СМИ

ДТП произошло сегодня, 18 января около часа ночи в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц А. Буюклы и Дзержинского. Там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vista.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице А. Буюклы с востока на запад. Выезжая на перекресток с улицей Дзержинского, он не уступил дорогу автомобилю Toyota Vista. Произошло столкновение.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Vista скрылся с места происшествия. Его пассажиры остались на месте ДТП.

В результате аварии водитель автомобиля получил травмы головы.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.