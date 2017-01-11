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Мужчина пострадал при столкновении двух "Тойот" в Южно-Сахалинске
Авария произошла ночью 18 января
ДТП произошло сегодня, 18 января около часа ночи в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц А. Буюклы и Дзержинского. Там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vista.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице А. Буюклы с востока на запад. Выезжая на перекресток с улицей Дзержинского, он не уступил дорогу автомобилю Toyota Vista. Произошло столкновение.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Vista скрылся с места происшествия. Его пассажиры остались на месте ДТП.
В результате аварии водитель автомобиля получил травмы головы.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Пострадавшим поправки.
Скорейшего выздоровления пострадавшему.