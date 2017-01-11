Санитары исчезнут из медучреждений Южно-Сахалинска

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Решен вопрос о введении 15 ставок транспортировщик ов в штат скорой медицинской помощи Южно-Сахалинск а. Обязанностями новых сотрудников будет являться, в том числе, обеспечение доставки тяжелобольных пациентов, не имеющих возможности самостоятельного передвижения, из стационаров лечебных учреждений домой, из дома на лечение или обследование.

В настоящее время эти функции выполняют санитары. Согласно приказу минздрава РФ ставки санитаров должны быть ликвидированы ещё несколько лет назад. Учитывая географические особенности, сложную транспортную составляющую, потребность в таком виде помощи, в Сахалинской области были сохранены эти функции экстренной службы.

В этом году в целях исполнения приказа министерства здравоохранения РФ и обеспечения тяжелобольных пациентов помощью при госпитализации решено ввести в штат скорой помощи областного центра должности транспортировщик ов.

В настоящее время на станции СМП Южно-Сахалинск а проводятся мероприятия по сокращению должностей санитаров, в дальнейшем им будут предложены ставки транспортировщик ов. Необходимо отметить, что доставка пациентов из лечебных учреждений или из дома в стационар осуществляется по медицинским показаниям, по запросу ответственного сотрудника лечебной организации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.