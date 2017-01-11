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Санитары исчезнут из медучреждений Южно-Сахалинска
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Санитары исчезнут из медучреждений Южно-Сахалинска

Их переименуют в транспортировщиков

Решен вопрос о введении 15 ставок транспортировщиков в штат скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска. Обязанностями новых сотрудников будет являться, в том числе, обеспечение доставки тяжелобольных пациентов,  не имеющих возможности самостоятельного передвижения, из стационаров лечебных учреждений домой, из дома на лечение или обследование.

В настоящее время эти функции выполняют санитары. Согласно приказу минздрава РФ ставки санитаров должны быть ликвидированы ещё несколько лет назад. Учитывая географические особенности, сложную транспортную составляющую, потребность в таком виде помощи, в Сахалинской области были сохранены эти функции экстренной службы.

В этом году в целях исполнения приказа министерства здравоохранения РФ и обеспечения тяжелобольных пациентов помощью при госпитализации решено ввести в штат скорой помощи областного центра должности транспортировщиков.

В настоящее время на станции СМП Южно-Сахалинска проводятся мероприятия по сокращению должностей санитаров, в дальнейшем им будут предложены ставки транспортировщиков. Необходимо отметить, что доставка пациентов из лечебных учреждений или из дома в стационар осуществляется по медицинским показаниям, по запросу ответственного сотрудника лечебной организации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:28 +3
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Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
скорая помощьсанитарытранспортировщики
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Комментарии
marsam
Написано сегодня, в 09:33
Почему только про смп написали. В больницах тоже санитары. И что измениться от нового названия ? Если б зп стала больше .то да . А так смысл.?
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+4
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:13
marsam, измениться. Льготная пенсия может быть. Ведь это не медик. Доплаты какие нибудь. Думаете во благо делают. Сомневаюсь.
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 09:34
Их переименуют в транспортировщиков ТЕЛ (забыли дописать)
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+7
Hana
Написано сегодня, в 11:08
Забанен администрацией, Видимо транспортировщик будет получать з/п меньше чем санитар и уберут какие то льготы. Ну и видимо точно подмечено,что меньше будут привозить больных,а в основном выносить мертвых.
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+3
angi-75
Написано сегодня, в 09:40
Идиотизм полнейший! Из покон веков были санитары, санитарки и тут бах! Транстортировщик. Откуда слово такое взяли? Всё в зад… цу на запад заглядывают что ли?
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+5
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:04
а смысл то?! чем бы дебилы не тешились....
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+5
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 10:24
И теперь в больницах и при осуществлении вызова скорой помощи мы будем слышать: "200 рублей - этаж", "Хозяйка, ща передохнём и дальше пойдём" или "мы теперь траспортировщики и наша задача только доставить груз, а не оказывать при этом какую-либо помощь". Просто огонь идея.
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+4
Владимир Самойлов
Написано сегодня, в 10:33
MIG_85, Зачем передергивать новость? Те же санитары и будут работать транспортировщиками. Да, может название коробит, но и до этого санитары только помогали врачам и фельдшерам и никогда не оказывали никакую помощь. И не дай Бог, если санитарка начнет снимать кардиограмму или делать укол
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0
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 11:06
Владимир Самойлов, да я не про эту помощь. А про то, что подложить под голову что-нибудь что б удобнее было, прижать/придержать марлевую повязку на больном/пострадавшем. Просто в нашем царстве-государстве сперва меняют название должности, а потом начинают причёсывать должностные обязанности и з/п в соответствии с названием должности. И в итоге получается, что "раньше мы были санитарами и могли помогать доктору/пациенту/пострадавшему, а теперь мы перевозчики и не должны это делать, а только доставлять человекогруз". Я вот чего боюсь.
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+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:54
Через 100лет. Почему все санитары исчезли с нашей планеты.)
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+2
MarySo
Написано сегодня, в 11:05
вероятно, это чтобы все же обязать санитаров транспортировать недвижимых больных, у нас был случай, когда скорая приехала к деду, у которого был разрыв аорты. а санитары сказали - мы не обязаны его выносить. Бабуля бегала по соседям...
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+4
Rozochka
Написано сегодня, в 12:20
Мы свою бабушку сами носим из дома в скорую, из скорой в больницу. Хорошо мужчин хватает и никто не отказывает. А когда домой выписывают, то ещё и с больницей надо договорится, что бы домой отвезли.
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+2
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 12:53
- Алло, скорая?
- Да!
- Можно врача на дом?
- Да!
- Только срочно!
- Срочно не получится. . .
- Тогда только транспортировщиков. . .
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+2
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