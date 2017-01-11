Санитары исчезнут из медучреждений Южно-Сахалинска
Их переименуют в транспортировщиков
Решен вопрос о введении 15 ставок транспортировщик
В настоящее время эти функции выполняют санитары. Согласно приказу минздрава РФ ставки санитаров должны быть ликвидированы ещё несколько лет назад. Учитывая географические особенности, сложную транспортную составляющую, потребность в таком виде помощи, в Сахалинской области были сохранены эти функции экстренной службы.
В этом году в целях исполнения приказа министерства здравоохранения РФ и обеспечения тяжелобольных пациентов помощью при госпитализации решено ввести в штат скорой помощи областного центра должности транспортировщик
В настоящее время на станции СМП Южно-Сахалинск
- Да!
- Можно врача на дом?
- Да!
- Только срочно!
- Срочно не получится. . .
- Тогда только транспортировщиков. . .