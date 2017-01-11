Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили

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Как сообщили в Минздраве, в ведомстве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи

Вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи обсуждается в Минздраве. Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

"Этот вопрос обсуждается в Минздраве, мы обсуждаем его с общественностью и с пациентским сообществом", - сказала она.

По словам Яковлевой, в Минздраве также обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили, пишет ТАСС.

10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

"Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", - сказала Яковлева.