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Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили
ng72.ru

Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили

Как сообщили в Минздраве, в ведомстве также обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи

Вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи обсуждается в Минздраве. Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. 

"Этот вопрос обсуждается в Минздраве, мы обсуждаем его с общественностью и с пациентским сообществом", - сказала она.

По словам Яковлевой, в Минздраве также обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили, пишет ТАСС.

10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

"Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", - сказала Яковлева.

сегодня, в 10:06 +6
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Комментарии
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 10:12
тогда придется оборудовать машины Скорой силовыми бамперами чтоб бодать негодяев, а это нарушение Техрегламента.
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+8
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:25
924188, Ну думаю т.к. это спец техника можно будет прям на заводе устанавливать такого рода "девайс"
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+5
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 10:29 Отредактированно сегодня, в 10:31
924188, ага, а ещё лучше поставить отвал типа бабочка, шоб пополам рассекать. Только бы палочку не перегнули с такого рода техникой водители данных карет. А то ведь соблазн-то велик.
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+6
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 10:36
924188, и возить с собой стволы для обороны от потерпевших автолюбителей.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:15
установите на крыше крупнокалиберный пулемёт для расчистки пути.)))а ещё можно напалмовый огнемёт.)))
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+7
Bokassa
Написано сегодня, в 10:30
скорая, полиция, пожарные и другие службы, лет через 5
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+8
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 11:48
Bokassa, а я про GTA подумала
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+4
vladsakh
Написано сегодня, в 10:38
Таранить это явно перебор в головах чиновника. А вот наказывать жестко не помешало бы. Только неадекват во всю голову может не уступать скорой. А зачем дибилу вод.уд. ? Пусть ходит пешком.
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+10
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:47
vladsakh, А я бы просто давила таких негодяев!
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+2
Online
lakostochka Online
Написано сегодня, в 12:26
vladsakh, таранить надо. Да еще так, чтобы машина восстановлению не подлежала больше! Таких сволочей, как те, что не пустили, еще и переехать надо!
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0
senchick
Написано сегодня, в 11:02
Усилить скорые
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+8
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:11
senchick, Весчь
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+2
Nastya19921958
Написано сегодня, в 12:20
Что за бред таранить другие авто при этом колечить одних чтобы спасти других.
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−1
Online
lakostochka Online
Написано сегодня, в 12:27
Nastya19921958, они уже покалеченные, с детства, судя по поведению!
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:02
Nastya19921958, вообще скорая просто так не выезжает ,она поэтому скорая и называется потомучто срочно помощь нужна .... А если человек умышленно не пропускает ее значит практически угрожает чьей то жизни... И не дай бог Вам в такой ситуации оказаться или родственникам...Когда из-за чьих то выгибонов, человек умер....по-моему это дико
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+3
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:10
Nastya19921958, Ну, не таранить на полной скорости и уж тем более не калечить, а слегка "подвинуть" авто которое перекрывает проезд. Скорее так уж. Понятно же что автомобиль скорой не будет на полном ходу расталкивать остальные.
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+1
Igor71
Написано сегодня, в 12:38
Если брать случай, который был на Камчатке, то надо штрафовать на кругленькую сумму и заводить уголовку. Показать в СМИ и всё. Тогда будут пропускать.
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0
Nektos
Написано сегодня, в 14:04
Igor71, толку то? Ну осветили про случай Камчатский, и тут же новый случай с пожарной машиной. Аким тупым по барабану.
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:54
Я бы им и стрелять в таких гадов разрешила, в случае чего....
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+1
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 13:23 Отредактированно сегодня, в 13:24
для обеспечения прав населения на получение скорой медицинской помощи и для защиты жизни и здоровья самих сотрудников скорой помощи надо внести в соответствующее законодательство дополнение о том, что права сотрудников скорой при исполнении ими обязанностей приравниваются к правам сотрудников полиции и мчс, а за непропуск машин скорой помощи с маячками лишать прав вождения.
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+4
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