Фантомы младенцев привезли в сахалинский медколледж

В Сахалинском базовом медицинском колледже появились новые фантомы и тренажеры. Многие из них используется при отработке акушерских навыков. Этому направлению здесь уделяют особое внимание. Ведь часть выпускников колледжа планирует работать в новом перинатальном центре, который откроется в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

- По новым государственным стандартам 70% учебного времени уделяется практике. И мы для этого специально готовим кабинеты, где отрабатываются различные навыки. В 2016-ом году мы закупили 13 наименований манекенов, тренажеров, муляжей. Всего 94 штуки, их общая стоимость около миллиона рублей, – сообщила директор Сахалинского базового медицинского колледжа Лариса Дзиова.

Практические занятия в новом семестре уже проходят с использованием поступивших фантомов. На муляжах студенты отрабатывают навыки помощи в родах и возникающие осложнения. Рассматриваются разные варианты. Можно даже смоделировать многоплодные роды, для этого здесь есть отдельный манекен.

- Мы изучаем сестринское дело, сможем работать в отделении патологии новорождённых. Но также должны досконально знать весь процесс родов, – рассказала студентка Сахалинского базового медицинского колледжа Дарина Талановская.

Кроме манекенов, обязательные атрибуты занятий – кювез, детские кроватки, приспособления по уходу за ребёнком. Все знания, полученные во время курса обучения, студенты потом будут передавать молодым мамам.

- К примеру, как обрабатывать пупочные раны, проводить процедуру умывания, одевать подгузник. Медицинская сестра также учит пеленать малыша. Тут тоже есть свои правила. Сначала заворачиваем в тонкую пеленку. Она более нежная, чтобы не раздражать кожу новорожденного. А затем поплотнее, она соответственно более тёплая – согревает ребёнка, – поделилась полученными знаниями студентка Лидия Понасевич.

- Ещё к нам поступили два мини-тренажера, на которых отрабатывается процесс взятия пункции у малышей. До этого у нас были имитаторы рук и ног взрослых людей, а сейчас мы сможем учиться и на «детских» тренажёрах. На практике студентам теперь будет проще, – отметила преподаватель педиатрии Наталья Ким.

В колледже пополнились ряды и взрослых фантомов. Два полномасштабных манекена появились в кабинете терапии. Наглядные пособия не покидают кроватей, но отдыхать им не дают. Они используются при отработке реанимационных действий, на них тренируются делать ЭКГ и ставить клизмы. В рамках курса обучения здесь также учатся переодевать «лежачих» и менять постельное бельё.

- Также здесь разбираем вопросы по оказанию неотложной помощи при инфаркте, стенокардии, бронхиальной астме, – пояснила преподаватель терапии Ольга Белова. - Сейчас в кабинете идёт подготовка команды колледжа к областному конкурсу молодых специалистов, он пройдёт с 6 по 10 февраля.

Коллекция фантомов в колледже пополняется постоянно. В этом году новые тренажёры планируется приобрести для кабинетов анатомии и хирургии.