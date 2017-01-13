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Фантомы младенцев привезли в сахалинский медколледж

Фантомы младенцев привезли в сахалинский медколледж

На них студенты отрабатывают помощь роженицам при различных осложнениях

В Сахалинском базовом медицинском колледже появились новые фантомы и тренажеры. Многие из них используется при отработке акушерских навыков. Этому направлению здесь  уделяют особое внимание. Ведь часть выпускников колледжа планирует работать в новом перинатальном центре, который откроется в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

- По новым государственным стандартам 70% учебного времени уделяется практике. И мы для этого специально готовим кабинеты, где отрабатываются различные навыки. В 2016-ом году мы закупили 13 наименований манекенов, тренажеров, муляжей. Всего 94 штуки, их общая стоимость около миллиона рублей, – сообщила директор Сахалинского базового медицинского колледжа Лариса Дзиова.

Практические занятия в новом семестре уже проходят с использованием поступивших фантомов. На муляжах студенты отрабатывают навыки помощи в родах и возникающие осложнения. Рассматриваются разные варианты. Можно даже смоделировать многоплодные роды, для этого здесь есть отдельный манекен.

- Мы изучаем сестринское дело, сможем работать в отделении патологии новорождённых. Но также должны досконально знать весь процесс родов, – рассказала студентка Сахалинского базового медицинского колледжа Дарина Талановская.

Кроме манекенов, обязательные атрибуты занятий – кювез, детские кроватки, приспособления по уходу за ребёнком.  Все знания, полученные во время курса обучения, студенты потом будут передавать молодым мамам.

- К примеру, как обрабатывать пупочные раны, проводить процедуру умывания, одевать подгузник.  Медицинская сестра также учит пеленать малыша. Тут тоже есть свои правила. Сначала заворачиваем в тонкую пеленку. Она более нежная, чтобы не раздражать кожу новорожденного. А затем поплотнее, она соответственно более тёплая – согревает ребёнка, – поделилась полученными знаниями студентка Лидия Понасевич.

- Ещё к нам поступили два мини-тренажера, на которых отрабатывается процесс взятия пункции у малышей. До этого у нас были имитаторы рук и ног взрослых людей, а сейчас мы сможем учиться и на «детских» тренажёрах. На практике студентам теперь будет проще, – отметила преподаватель педиатрии Наталья Ким.

В колледже пополнились ряды и взрослых фантомов. Два полномасштабных манекена появились в кабинете терапии. Наглядные пособия не покидают кроватей, но отдыхать им не дают. Они используются при отработке реанимационных действий, на них тренируются делать ЭКГ и ставить клизмы. В рамках курса обучения здесь также учатся переодевать «лежачих» и менять постельное бельё.

- Также здесь разбираем вопросы по оказанию неотложной помощи при инфаркте, стенокардии, бронхиальной астме, – пояснила преподаватель терапии Ольга Белова. - Сейчас в кабинете идёт подготовка команды колледжа  к областному конкурсу молодых специалистов, он пройдёт с 6 по 10 февраля.

Коллекция фантомов в колледже пополняется постоянно. В этом году новые тренажёры планируется приобрести для кабинетов анатомии и хирургии. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:05 +3
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Комментарии
Masenkaya
Написано вчера, в 17:26
девочки, милые, учитесь пожалуйста хорошо!
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+9
Online
MIG_85 Online
Написано вчера, в 18:01
Masenkaya, да-да, от этой учёбы зависит будущее здоровье страны (ну или как минимум острова).
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+2
Masenkaya
Написано вчера, в 18:14
MIG_85, вот вот! не давно ходила на прием к терапевту, а там молодая, кореяночка... она не могла разобраться с анализами.... даже я это знаю почему показатели повышены! ужас просто! а маме она диагноз в интернете искала!
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0
Забанен администрацией
Написано вчера, в 17:48
нда,ну и названице фантомов,да ещё13 видов манекенов
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 17:53
а у манекенов есть имена?)))вот менты дают имена манекенам..)) которых возят на уличную..))) Гоша,Вася,Кеша...)))
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+1
Online
MIG_85 Online
Написано вчера, в 18:04
"В колледже пополнились ряды и взрослых фантомов. Два полномасштабных манекена появились в кабинете терапии. Наглядные пособия не покидают кроватей, но отдыхать им не дают. Они используются при отработке реанимационных действий, на них тренируются делать ЭКГ и ставить клизмы" забавно получилось. Читается так, что ЭКГ и клизма - это реанимационные действия. Надеюсь, что здесь имелось в виду: Они используются при отработке реанимационных действий, А ТАК ЖЕ на них тренируются делать ЭКГ и ставить клизмы.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 19:51
А у чувака на тумбочке фантомы фруктов?
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+3
Натали)))
Написано вчера, в 19:53
Балтийская Килька, нет, это его другие фантомы навещали
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 19:55
Натали))), ой, мне пишет фантом из Невельска?
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+3
Натали)))
Написано вчера, в 19:56
Балтийская Килька, смари мне
а то навещу
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+3
Еще 3 комментария
babaj
Написано вчера, в 20:20
А есть еще фантомы-врачи. Встречались. И медсестры-вертухайки,неудовлетворенные планетой. Хорошо что их не большинство пока.
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+2
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