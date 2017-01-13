Строительство канатной дороги на горе Красной откладывается
«Горный воздух» все еще не нашел подрядчика на контракт стоимость более миллиарда рублей
Информация о том, что на горе Красная в Южно-Сахалинске появится канатная дорога была обнародована еще в прошлом году. Строительство запланировано в рамках развития СТК «Горный воздух», и завершится 25 ноября 2017 года.
Однако сроки окончания работ могут перенестись. Конкурс на выявления подрядчика, который проводился на сайте госзакупок, признан не состоявшимся, из-за того что заявку подал всего один участник - «Доппельмайр Раша».
Начальная и максимальная стоимость контакта - 1 009 987 185 рублей, которые будут выделены из внебюджетных средств.
Судя по техзаданию, помимо строительства самой канатной дороги с шестиместными отцепляемыми креслами компания-подрядчик должна будет обеспечить необходимую инфраструктуру объекта, построить трассы на горах Красная и Большевик. Длина канатки составит примерно 2,3 км, а пропускная способность - не менее 2800 чел/час.
Проект разработан компанией ООО «СКАДО ПРОЕКТ ПЛЮС» и предусматривает использование оборудования австрийской фирмы «Доппельмайр».
Если даже один участник, то конкурс признаётся не состоявшимся, в связи с тем, что поступила только одна заявка на участие в конкурсе.
А победитель все равно будет и контракт будет заключен с единственным участником!!!
Выписка из протокола:
6. Результаты конкурса:
Конкурс признан несостоявшимся. На основании результатов рассмотрения единственной заявки Комиссией принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ООО «Доппельмайр Раша», заявка которого соответствует требованиям документации конкурса.