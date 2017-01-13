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Строительство канатной дороги на горе Красной откладывается
Фото Нины Кассовой

Строительство канатной дороги на горе Красной откладывается

«Горный воздух» все еще не нашел подрядчика на контракт стоимость более миллиарда рублей

Информация о том, что на горе Красная в Южно-Сахалинске появится канатная дорога была обнародована еще в прошлом году. Строительство запланировано в рамках развития СТК «Горный воздух», и завершится 25 ноября 2017 года.

Однако сроки окончания работ могут перенестись. Конкурс на выявления подрядчика, который проводился на сайте госзакупок, признан не состоявшимся, из-за того что заявку подал всего один участник - «Доппельмайр Раша».

Начальная и максимальная стоимость контакта - 1 009 987 185 рублей, которые будут выделены из внебюджетных средств.

Судя по техзаданию, помимо строительства самой канатной дороги с шестиместными отцепляемыми креслами компания-подрядчик должна будет обеспечить необходимую инфраструктуру объекта, построить трассы на горах Красная и Большевик. Длина канатки составит примерно 2,3 км, а пропускная способность - не менее 2800 чел/час.

Проект разработан компанией ООО «СКАДО ПРОЕКТ ПЛЮС» и предусматривает использование оборудования австрийской фирмы «Доппельмайр».

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 17:29 −1
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Горный воздух"гора Красная
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канатная дорога
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Комментарии
Online
MIG_85 Online
Написано вчера, в 18:08
Интересно, почему же никто кроме «Доппельмайр Раша» не заявился на конкурс, предусматривающий оборудование «Доппельмайр»??? Прям какая-то неурядица.
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+1
Иван Ярцев
Написано вчера, в 18:16 Отредактированно вчера, в 18:20
АСТВ, что-то вы не правильно пишите.
Если даже один участник, то конкурс признаётся не состоявшимся, в связи с тем, что поступила только одна заявка на участие в конкурсе.
А победитель все равно будет и контракт будет заключен с единственным участником!!!

Выписка из протокола:

6. Результаты конкурса:
Конкурс признан несостоявшимся. На основании результатов рассмотрения единственной заявки Комиссией принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ООО «Доппельмайр Раша», заявка которого соответствует требованиям документации конкурса.
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0
КиР84
Написано вчера, в 20:57
Иван Ярцев, то есть стройка будет или как?
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0
Online
Сандра Клайд Online
Написано сегодня, в 00:00
конкурс не состоялся так как конкурировать было не с кем-один был заявитель, ему и отдадут контракт, который под него, скорее всего и сделали.
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