Строительство канатной дороги на горе Красной откладывается

Фото Нины Кассовой

«Горный воздух» все еще не нашел подрядчика на контракт стоимость более миллиарда рублей

Информация о том, что на горе Красная в Южно-Сахалинске появится канатная дорога была обнародована еще в прошлом году. Строительство запланировано в рамках развития СТК «Горный воздух», и завершится 25 ноября 2017 года.

Однако сроки окончания работ могут перенестись. Конкурс на выявления подрядчика, который проводился на сайте госзакупок, признан не состоявшимся, из-за того что заявку подал всего один участник - «Доппельмайр Раша».

Начальная и максимальная стоимость контакта - 1 009 987 185 рублей, которые будут выделены из внебюджетных средств.

Судя по техзаданию, помимо строительства самой канатной дороги с шестиместными отцепляемыми креслами компания-подрядчик должна будет обеспечить необходимую инфраструктуру объекта, построить трассы на горах Красная и Большевик. Длина канатки составит примерно 2,3 км, а пропускная способность - не менее 2800 чел/час.

Проект разработан компанией ООО «СКАДО ПРОЕКТ ПЛЮС» и предусматривает использование оборудования австрийской фирмы «Доппельмайр».