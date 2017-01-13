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Холмский рецидивист угрожал прокурору убийством
izhevskinfo.ru

Холмский рецидивист угрожал прокурору убийством

Заявление об этом он написал, находясь в СИЗО

Следственным отделом по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК РФ – угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в августе 2014 года заместитель Холмского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по поступившему ему из полиции уголовному делу по обвинению вышеуказанного мужчины в совершении им преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой. Впоследствии прокурор участвовал в судебном заседании при продлении подозреваемому срока содержания под стражей.

В декабре 2016 года подозреваемый, находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области из мести за служебную деятельность заместителя прокурора написал ему заявление, содержащее угрозу убийством.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:01 +3
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Комментарии
Online
Olga_23 Online
Написано вчера, в 17:07
Сказочный дебил!
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+7
Забанен администрацией
Написано вчера, в 17:08
....ГолоВа,два уха!
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+9
Добрый человек
Написано вчера, в 17:45
С новой "трёшкой" что ли..))))
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+5
vladsakh
Написано вчера, в 18:27
Идиот, редкостный.
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+5
Totoshka
Написано вчера, в 18:52
Чудила, видать, не в курсе, что 90-е давно закончились.
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+3
Sakhgirl
Написано вчера, в 21:28
господи, какой идиот.....
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+1
babaj
Написано вчера, в 23:40
Нормальный заяц никогда не обижается на пса,который его честно поймал на охоте.
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0
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