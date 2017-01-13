Холмский рецидивист угрожал прокурору убийством

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Заявление об этом он написал, находясь в СИЗО

Следственным отделом по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 УК РФ – угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в августе 2014 года заместитель Холмского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по поступившему ему из полиции уголовному делу по обвинению вышеуказанного мужчины в совершении им преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой. Впоследствии прокурор участвовал в судебном заседании при продлении подозреваемому срока содержания под стражей.

В декабре 2016 года подозреваемый, находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области из мести за служебную деятельность заместителя прокурора написал ему заявление, содержащее угрозу убийством.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.