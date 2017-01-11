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Южносахалинцам предлагают стать клоунами

Южносахалинцам предлагают стать клоунами

Возобновляются занятия для волонтеров, в рамках проекта «Доктор клоун спешит на помощь»

Цикл обучающих занятий в рамках социального волонтерского проекта «Доктор клоун спешит на помощь!» стартует в Южно-Сахалинске. Его организатор клуб «Альтаир» Центра молодежных инициатив. Занятия будут проходить несколько раз в месяц в течение всего года. Первая встреча состоится 18 января.

- Для всех участников встречи планируется провести мастер-класс по актерскому мастерству. Ребят научат вживаться в различные сценические образы. Небольшим сюрпризом для волонтеров станет участие в бумажной дискотеке. Она проводится в завершение каждого мероприятия и всегда вызывает массу положительных эмоций у детей. Таким образом волонтеры на себе прочувствуют те эмоции, которые они регулярно дарят детям, - сказала руководитель проекта, специалист клуба «Альтаир» Светлана Инявкина.

На встречу также приглашаются южносахалинцы, желающие попробовать свои силы в волонтерстве. Организаторы проекта посвятят новичков во все тонкости добровольческого движения, расскажут о самом проекте и о том, как быстро найти контакт с разной аудиторией.

Начало добровольческого проекта под названием «Доктор Клоун» было положено 5 декабря 2013 года. Сегодня в числе волонтеров 20 человек.

Целью проектов является вовлечение волонтеров в социально значимую деятельность для организации благотворительных мероприятий для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2016 году в рамках проекта было проведено более 50 обучающих занятий с волонтерами и более 40 мероприятий, охват участников которых составил около 1000 мальчишек и девчонок.

Присоединиться к волонтерскому отряду «Доктор Клоун спешит на помощь!» могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Более подробную информацию о работе проекта можно узнать по телефонам: 73-34-23, 26-01-44.

Встреча состоится 18 января в 17:00 по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 263Б, сообщает пресс-служба МБУ «Центр молодежных инициатив».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:58 +1
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Комментарии
Armata77
Написано сегодня, в 12:16
У нас и так половина народу клоунов, а тут предлагают еще и ряженными клоунами стать
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:35
южносахалинцам...надо сразу в Облдуму такие предложения направлять
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