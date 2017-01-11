Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска

Фото Младена Ириолова

Пожар произошел вчера, 16 января в двеннадцатом часу ночи в Старорусском на улице Центральной, 28. Там дотла сгорел одноэтажный частный дом, в котором жила семья пенсионеров.

Мужчина проснулся, когда в доме уже всё горело, выбежал на улицу. Его супруге спастись не удалось. Тело 56-летней женщины обнаружили при ликвидации возгорания.

Одна из версий о причинах возникновения пожара - нарушение правил безопасности при обращении с печным оборудованием.

Как сообщают в областном следкоме, в настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.