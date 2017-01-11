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Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска
Фото Младена Ириолова

Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска

Частный дом сгорел дотла

Пожар произошел вчера, 16 января в двеннадцатом часу ночи в Старорусском на улице Центральной, 28. Там дотла сгорел одноэтажный частный дом, в котором жила семья пенсионеров. 

Мужчина проснулся, когда в доме уже всё горело, выбежал на улицу. Его супруге спастись не удалось. Тело 56-летней женщины обнаружили при ликвидации возгорания.

Одна из версий о причинах возникновения пожара - нарушение правил безопасности при обращении с печным оборудованием. 

Как сообщают в областном следкоме, в настоящее время устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска, Фото: 1
Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска, Фото: 2
Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска, Фото: 3
Женщина погибла при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска
Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 12:13 0
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Комментарии
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 12:22
О Боже, как же это страшно
соболезнования родным и близким
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:46
Соболезнования
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+1
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 14:33
Вот Вам и Год Петуха,пожары практически ежедневно.Страшно,когда гибнут люди...
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+1
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 15:31
Царствия небесного...
Люди будте аккуратны с огнём.
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:41
Жалко. Соболезную.
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0
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