Чемпионат области по жиму лежа прошел на Сахалине

За звания чемпионов боролись сильнейшие пауэрлифтеры из Макарова, Поронайска, Тымовского, Корсакова, Холмска, Анивы и Южно-Сахалинска

В минувшую субботу в областном центре состоялись чемпионат и первенство Сахалинской области по жиму лежа. Завоевать звания чемпионов собрались сильнейшие пауэрлифтеры из Макарова, Поронайска, Тымовского, Корсакова, Холмска, Анивы и Южно-Сахалинска.

Соревнования проходили в два этапа. В первой половине дня веса "брали" юные атлеты - проводилось первенство области. Во второй - чемпионат среди мужчин и женщин. У каждого спортсмена было по три попытки. Первыми к помосту со штангой вышли девушки.

Представительницы Тымовского - Елизавета Чумбаева, Екатерина Дубцова и Юлия Бондаренко вместе занимаются жимом уже несколько лет, при этом спортсменки считают этот вид спорта полностью подходит для девушек.

"У нас в районе пауэрлифтингом занимается около 30 ребят, в том числе и девочки. Они идут в этот вид спорта, чтобы стать сильнее, чтобы научиться постоять за себя в наше непростое время" - отмечает тренер Тымовской команды Александр Николаевич Шкреба.

Елизавета и Екатерина выступали в одной весовой категории до 52 кг. У Лизы попытки сложились более удачно, и она смогла взять два заявленных, чем обеспечила себе золотую медаль. Екатерине удалась только первая попытка в 30 кг. У нее второе итоговое место.

Юлия Бондаренко выступала в весовой категории 57 кг среди девушек. Ей также удалась только одна попытка - 30 кг.

В весовой категории 63 кг у девушек также была представлена всего одна спортсменка Долматова Ангелина из Холмска, у нее тоже не все сложилось удачно, при этом девушка взяла вес - 47,5 кг и завоевала золотую медаль.

У юношей в весовой категории 53 кг первое место занял Борис Тепаев, он смог выполнить несколько удачных попыток и поднять 65 кг, на втором месте оказался Андрей Пряхин.

В в/к 59 кг лучшим стал Артем Мясников, он выжал 85 кг, второе место у Эльвина Дзязько (80 кг).

В весе 66 кг у юношей выступал только один атлет Алексей Лебедев - его результат 97,5 кг.

У юношей в в/к 74 кг максимальный вес взял Захар Часовских - 120 кг, меньший вес взял Максим Матвиенко (90 кг).

В "весомой" категории 93 кг первенствовал Игорь Журавлев, его результат 130 кг.

В первенстве среди юниорок выступало всего две спортсменки. Дарья Васильева из Холмска взяла золото в в/к 57 кг. Девушка занимается пауэрлифтингом всего полтора года, но за это время смогла выполнить 1-й взрослый разряд.

"В пауэрлифтинг я пришла из танцев. Мой брат уже давно им занимается, и сейчас меня тренирует. Сначала было все равно немного тяжело. Сначала начали отрабатывать приседания, а уже потом жим, тягу" - отмечает Дарья. На этом турнире девушка планировала взять вес - 45 кг. Но не все сложилось удачно, на второй попытке Дарья допустила ошибку, и не смогла взять вес. Ее результат - 42,5 кг.

Анастасия Бороденко стала чемпионкой в весовой категории 72 кг, ее результат 45 кг.

Среди юниоров в в/к 66 кг первенствовал Дмитрий Мордвинов из Тымовского. Юноша не справился с первой попыткой, но смог собраться с силами и выполнил следующую удачно. Его результат 105 кг.

Алексей Сусолин выжал 100 кг, выступая в весовой категории 74 кг.

А в в/к 83 кг у юниоров чемпионом стал Юрий Ким из Углегорска. Парень уже устанавливал рекорд области - 150 кг, и планировал повторить его на турнире. Первые две попытки парень выполнил без проблем, а последний вес 147,5 кг, к сожалению, спортсмен взять не смог.

"Я занимаются уже более 5 лет этим видом спорта в родном Углегорске. Мне нравится развиваться, расти, ставить рекорды. В будущем не планирую оставлять пауэрлифтинг" - сказал Юрий.

Во второй половине дня начались соревнования среди мужчин и женщин.

В весовой категории 52 кг у женщин лучшей стала Марьям Астафьева, ее результат 45 кг.

В следующей весовой категории 57 кг отличилась Елена Митянина из Корсакова. Девушке удалось взять 45 кг.

Татьяна Петрова выступала в в/к 72 кг. Девушка выполнила две удачные попытки, и ее итоговый результат 60 кг. Второй в этой категории стала Мария Соболева. Спортсменка также выполнила только две попытки, и подняла 57,5 кг. При этом, ее собственный вес 63.7 кг. По итогам всего турнира Татьяна стала абсолютной победительницей соревнований.

Далее на помост вышли мужчины.

В "легкой" категории 66 кг лучшим стал Евгений Муравьев из Ноглик, он поднял 150 кг, все три попытки были у спортсмена успешными.

В весе 66 кг первое место досталось Виктору Цой из Корсакова. В первую попытку атлет поднял 130 кг, затем 140 кг, и в итоговой - 150 кг, чем обеспечил себе золотую медаль. Алексей Соколов из Ноглик стал вторым. Начал он также со 130 кг, второй вес был 135 кг, и завершил соревнования поднятыми 140 кг.

В весовой категории 83 кг с результатом 165 кг победителем стал южносахалинец Юрий Сороколетов. Павел Бороденко также из областного центра стал вторым, он выполнил все три удачные попытки, его результат 150 кг.

Весовая категория 105 кг стала самой "тяжелой". Макаровчанин Вячеслав Моталыгин поднял 250 кг, и завоевал золото соревнований. Вторым в это категории стал Иван Смирнов из Корсакова. Мужчина выполнил только одну удачную попытку, и его результат 210 кг. Третий результат показал спортсмен из Ноглик Виталий Десятериков - 175 кг.

У тяжеловесов (120 кг) лидером стал холмчанин Владимир Стремужевский - он выполнил три удачные попытки, его итоговый результат 205 кг. Серебро завоевал Юрий Лукичев из Макарова, его результат 137,5 кг.

В категории 120+ кг был только один спортсмен Андрей Сульдин из Ноглик. Он смог поднять штангу своего собственного веса - 120 кг.

Абсолютным победителем был признан Вячеслав Моталыгин, он поднял 250 кг при собственном весе 104,5 кг.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области