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Уличный художник из Владивостока займется городским искусством в Южно-Сахалинске

Уличный художник из Владивостока займется городским искусством в Южно-Сахалинске

Павел Шугуров прилет на остров в воскресенье

В ближайшее время вакантная пока должность начальника отдела дизайна и оформления городского пространства в управлении архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска будет занята. Предложение взять на себя эту работу получил Павел Шугуров, до недавнего времени бывший на аналогичной должности в мэрии Владивостока. Там он занимался колористикой и освещением районов, упорядочивал уличную рекламу, привлек художников к оформлению улиц. В общем, всем тем, в чем Южно-Сахалинск очень нуждается.

А еще Павел - известный уличный художник, руководитель арт-сообщества «33+1», музыкант, лидер групп «Короли Владивостока» и «З.П.» и, безусловно, яркий персонаж. Многие приморские издания сообщили о том, что Павел переезжает из Владивостока в Южно-Сахалинск и цитируют Шугурова, который обещает, что на острове соберет новую панк-команду: «потому что только панк-рок, как известно, помогает чиновникам не спиться от давления». 

На работу Шугурова пригласил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. На Сахалине Павел ни разу не был, и что собой представляет наше «городское пространство» не знает. Никаких готовых решений он с собой не везет.

- А их и не может быть, - говорит Павел. - Моя задача не привезти какие-то заготовки. Я должен стать модератором диалога между горожанами, которые формируют запрос на комфортную среду, и социально-ответственным бизнесом.  У меня есть позитивный опыт такой практики во Владивостоке. Например, до того, как я пришел работать в администрацию, в городе возводили в основном памятники. Серьезные, монументальные, к разным датам. Но запрос горожан был в другую скульптуру - на интерактивные объекты, с которыми можно сфотографироваться, которые можно обнять. Первое, что мы сделали в этом направлении – статую моряка дальнего плавания 70-х годов. Местный блогер Руслан Вакулин больше 5 лет до этого писал, что Владивостоку нужна скульптура торгового советского моряка, который вернулся «из загранки», привез виниловые пластинки, «Мальборо», «жувачку». Основываясь на этой идее, мы предложили художникам создать скульптуру. Когда появился эскиз, вынесли его на обсуждение жителей Владивостока. И они его разгромили: и джинсы на морячке не такие, и пластинки не те, и прическа не такая, как в те годы, и такси он останавливает не тем жестом. Художники переделали. И сегодня моряк – один из символов Владивостока. Ему надевают шапки в холода, повязывают фанатские шарфы во время футбольных матчей и трут палец на счастье.

После этого проекта нам стало проще создавать какие-то более авангардные вещи и задействовать местных авторов.  Потому что главное – дать возможность развития и самореализации местным талантам – только так можно получить уникальную, комфортную для горожан и интересную для туристов среду. И это так же одна из моих целей на Сахалине.

- Но нет ли опасности в заигрывании с публикой? Самая громкая история в Южно-Сахалинске, связанная с городским искусством, это многометровые пластиковые тюльпаны, которые выросли на центральных улицах. Они были уродливы, но их появлению предшествовало голосование, где публика высказалась за их установку.

- Заигрывать не нужно. Более того – искусство должно провоцировать публику: вызывать интерес, иначе это не искусство, а декор. Знать, для кого делается тот или иной проект – необходимо! Нужно понимать горожан, поэтому первоначальный запрос должны сформировать они, но реализовывать, творчески, современно переосмыслить этот запрос   должны профессионалы – художники, дизайнеры и архитекторы. То есть всенародно обсуждается идея проекта, а его форма – это дело авторское, профессиональное.

Тоже самое и с проектами нехудожественными. Когда мы обсуждали благоустройство скверов – собирали круглые столы с местными жителями…они лучше других знают о том, чего на поверхности не видно. Много полезной информации. В итоге проекты создавались, ориентируясь на рассказы о том, что «вот это место постоянно заливает в половодье», а здесь «каток устраивать не получится, потому что иногда этому мешают ветра».  Так что моя работа – это больше всего разговоры с местными жителями - говорит Павел.

А мы со своей стороны организуем первую такую встречу. Павел Шугуров станет гостем «Пятой власти». Предположительно, встреча состоится 25 января, но более подробная информация появится на нашем сайте чуть позднее.

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 20:10 +8
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Комментарии
багз-банни
Написано вчера, в 20:32
Я за тюльпаны не голосовала!
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+4
Ярославчик
Написано вчера, в 21:42
багз-банни, Я тоже.
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+3
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 22:25
багз-банни, я голосовала. каюсь)
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 22:51
Любовь Барабашова, Люба, как так?
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+1
Ярославчик
Написано вчера, в 21:43
Мне кажется Павел интересный человек, и с ним будет о чем поговорить, а у него будет что нам рассказать.
Надеюсь он задержится в администрации надолго.
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+4
Мария Денисенко
Написано вчера, в 21:47
Море комментов на нормальный поступок нормального человека(про сумку с баблом) и тишь да гладь в новости о реально хорошем(надеюсь что все не лопнет,как пузырик) событии... полляма. Вот это есть,что пообсуждать...
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+3
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 22:23
Мария Денисенко, любят наши люди такие вот "горячие" новости. И уж тем более когда дело касается таких денег, мимо не пройдут.
Думаю, когда начнется реализация проектов Шугурова, в темах будет очень бурное обсуждение. И все больше критики, чем конструктива.
Уж очень люди любят посудачить и покритиковать власть.
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+1
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 22:17
Интересный человек, удачи ему в его начинаниях. В городе для него непочатый край работы.
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+3
lvista
Написано вчера, в 22:55
Уф! Реально интересно!!! Здорово и необычно - такой молодой талантливый парень во власти! Захватывающий сюжет. Надеюсь, увижу результаты его трудов!
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+2
Online
Angela Online
Написано вчера, в 23:53
идеи и их реализация, а так же поддержка осуществлённых проектов в нормальном состоянии - всё это средства и немалые. Сейчас курс на оптимизацию
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