Уличный художник из Владивостока займется городским искусством в Южно-Сахалинске

В ближайшее время вакантная пока должность начальника отдела дизайна и оформления городского пространства в управлении архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска будет занята. Предложение взять на себя эту работу получил Павел Шугуров, до недавнего времени бывший на аналогичной должности в мэрии Владивостока. Там он занимался колористикой и освещением районов, упорядочивал уличную рекламу, привлек художников к оформлению улиц. В общем, всем тем, в чем Южно-Сахалинск очень нуждается.

А еще Павел - известный уличный художник, руководитель арт-сообщества «33+1», музыкант, лидер групп «Короли Владивостока» и «З.П.» и, безусловно, яркий персонаж. Многие приморские издания сообщили о том, что Павел переезжает из Владивостока в Южно-Сахалинск и цитируют Шугурова, который обещает, что на острове соберет новую панк-команду: «потому что только панк-рок, как известно, помогает чиновникам не спиться от давления».

На работу Шугурова пригласил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. На Сахалине Павел ни разу не был, и что собой представляет наше «городское пространство» не знает. Никаких готовых решений он с собой не везет.

- А их и не может быть, - говорит Павел. - Моя задача не привезти какие-то заготовки. Я должен стать модератором диалога между горожанами, которые формируют запрос на комфортную среду, и социально-ответственным бизнесом. У меня есть позитивный опыт такой практики во Владивостоке. Например, до того, как я пришел работать в администрацию, в городе возводили в основном памятники. Серьезные, монументальные, к разным датам. Но запрос горожан был в другую скульптуру - на интерактивные объекты, с которыми можно сфотографироваться, которые можно обнять. Первое, что мы сделали в этом направлении – статую моряка дальнего плавания 70-х годов. Местный блогер Руслан Вакулин больше 5 лет до этого писал, что Владивостоку нужна скульптура торгового советского моряка, который вернулся «из загранки», привез виниловые пластинки, «Мальборо», «жувачку». Основываясь на этой идее, мы предложили художникам создать скульптуру. Когда появился эскиз, вынесли его на обсуждение жителей Владивостока. И они его разгромили: и джинсы на морячке не такие, и пластинки не те, и прическа не такая, как в те годы, и такси он останавливает не тем жестом. Художники переделали. И сегодня моряк – один из символов Владивостока. Ему надевают шапки в холода, повязывают фанатские шарфы во время футбольных матчей и трут палец на счастье.

После этого проекта нам стало проще создавать какие-то более авангардные вещи и задействовать местных авторов. Потому что главное – дать возможность развития и самореализации местным талантам – только так можно получить уникальную, комфортную для горожан и интересную для туристов среду. И это так же одна из моих целей на Сахалине.

- Но нет ли опасности в заигрывании с публикой? Самая громкая история в Южно-Сахалинске, связанная с городским искусством, это многометровые пластиковые тюльпаны, которые выросли на центральных улицах. Они были уродливы, но их появлению предшествовало голосование, где публика высказалась за их установку.

- Заигрывать не нужно. Более того – искусство должно провоцировать публику: вызывать интерес, иначе это не искусство, а декор. Знать, для кого делается тот или иной проект – необходимо! Нужно понимать горожан, поэтому первоначальный запрос должны сформировать они, но реализовывать, творчески, современно переосмыслить этот запрос должны профессионалы – художники, дизайнеры и архитекторы. То есть всенародно обсуждается идея проекта, а его форма – это дело авторское, профессиональное.

Тоже самое и с проектами нехудожественными. Когда мы обсуждали благоустройство скверов – собирали круглые столы с местными жителями…они лучше других знают о том, чего на поверхности не видно. Много полезной информации. В итоге проекты создавались, ориентируясь на рассказы о том, что «вот это место постоянно заливает в половодье», а здесь «каток устраивать не получится, потому что иногда этому мешают ветра». Так что моя работа – это больше всего разговоры с местными жителями - говорит Павел.

А мы со своей стороны организуем первую такую встречу. Павел Шугуров станет гостем «Пятой власти». Предположительно, встреча состоится 25 января, но более подробная информация появится на нашем сайте чуть позднее.