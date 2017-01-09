фото пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска

Накануне в областном центре не смогли приземлиться самолеты из Охи, Хабаровска, Владивостока, Токио

Почти 20 рейсов задержаны в Южно-Сахалинске из-за вчерашней метели. Согласно данным табло аэропорта, накануне в областном центре не смогли приземлиться самолеты из Охи, Хабаровска, Владивостока, Токио. Как следствие - задержанные вылеты воздушных судов.

Сегодня с небольшим опозданием прибудут рейсы из Новосибирска и Москвы.

По словам синоптиков, сегодня циклон будет оказывать влияние на погоду только на самом юге Сахалина. В Долинском районе возможна слабая метель.