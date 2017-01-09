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Почти 20 рейсов задержаны в Южно-Сахалинске из-за вчерашней метели
фото пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска

Почти 20 рейсов задержаны в Южно-Сахалинске из-за вчерашней метели

Накануне в областном центре не смогли приземлиться самолеты из Охи, Хабаровска, Владивостока, Токио

Почти 20 рейсов задержаны в Южно-Сахалинске из-за вчерашней метели. Согласно данным табло аэропорта, накануне в областном центре не смогли приземлиться самолеты из Охи, Хабаровска, Владивостока, Токио. Как следствие - задержанные вылеты воздушных судов.

Сегодня с небольшим опозданием прибудут рейсы из Новосибирска и Москвы.

По словам синоптиков, сегодня циклон будет оказывать влияние на погоду только на самом юге Сахалина. В Долинском районе возможна слабая метель.

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 08:52 +2
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 09:50
Так в " обычном " режиме же работал аэропорт не смотря на метель ! Где правда , то ??????
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0
Online
yur Online
Написано сегодня, в 09:59
Vladis, Аэропорт то работал, только погоды не было для полётов.
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0
Vladis
Написано сегодня, в 09:51
То есть в " штатном " ... Может я просто не правильно понимаю ...?
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