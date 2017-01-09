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Мешающие расчистке автомобили будут эвакуировать с улиц Южно-Сахалинска

Мешающие расчистке автомобили будут эвакуировать с улиц Южно-Сахалинска

Основные работы по вывозу снега начнутся поздним вечером и продолжатся всю ночь

Администрация Южно-Сахалинска призывает автолюбителей сегодня вечером и ночью не пользоваться личным транспортом. А автомобили, оставленные на обочинах дорог, у остановок и около въездов во внутриквартальные проезды, будут эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, в настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается ликвидация последствий снежного циклона, обрушившегося в ночь на воскресенье, 15 января. Днем на улицах города и планировочных районах работало свыше 100 единиц техники. Однако, основные работы по вывозу снега начнутся поздним вечером и продолжатся всю ночь. Так, на территории городского округа будут работать грейдеры, роторы, тракторы, погрузчики. Снег будут вывозить свыше 70-ти самосвалов.

Всего в темное время суток в снегоуборочных работах планируется задействовать более 200 единиц спецтехники. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 19:34 +1
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Комментарии
Vladis
Написано вчера, в 19:53
Ну ну ! Будем посмотреть как будут чистить !!!!!
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+1
Firemarshal
Написано вчера, в 23:05
Vladis, будем посмотреть, как будут эвакуировать!
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0
kholmchanin
Написано вчера, в 20:14
А почему это только с улиц облцентра?! Надо бы на ВСЮ
область распространить, автохамья нынче развелось...
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+3
andrei40
Написано вчера, в 20:36
Пос Санаторнъи вообще завален тсж говорит машину уедут почищу главное её вольво трактор почистил и вокруг него и все деревня в снегу
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0
НКолчина
Написано вчера, в 21:04
andrei40, три раза прочитала... поняла только, что её Вольво трактор почистил - и то не понятно кто кого...
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+3
andrei40
Написано вчера, в 21:22
НКолчина, Ну да её гараж очистил трактор а поселок утопает в снегу люди в магазин идут по тропинке ей задали вопрос когда будут чистить она ответила как уедут все авто, а как они уедут если не чищено нигде
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0
НКолчина
Написано вчера, в 21:55
andrei40, так Вольво тоже дальше гаража не выедет? Дорог то нет...
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0
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 21:20
да не кто не будет убирать свои машины. им на чьхать на всех. а особенно на тех, кто старается по быстрее расчистить наши улицы...
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0
andrei40
Написано вчера, в 21:48
Это Санаторнъи
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0
НКолчина
Написано вчера, в 21:57
andrei40, а фото очищенного гаража с Вольво?
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+1
Olga_23
Написано вчера, в 23:57
andrei40, и ЕЁ с Вольвой!
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0
andrei40
Написано вчера, в 22:07
Нормально Да
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0
andrei40
Написано вчера, в 22:08
Машина прошла и люди ходят по следам
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0
Vaska
Написано вчера, в 23:41
andrei40, вы мужик? Взяли лопаты и пошли копать, а не сидеть тут ныть за клавишами.
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+2
andrei40
Написано вчера, в 23:47
Vaska, с чего бы это я плачу за это деньги вот пусть они и копают зачем тогда тсж нужно объясните??? Если такая умная мысль у вас выплыла
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0
andrei40
Написано вчера, в 23:51
Vaska, и никто здесь не ноет ясно может это вы ноете а я решаю свои проблемы сам поэтому и пытаюсь через общественность призвать к порядку начальника тсж вот и все разговаривать научитесь для начала
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0
Еще 2 комментария
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