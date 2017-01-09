Мешающие расчистке автомобили будут эвакуировать с улиц Южно-Сахалинска

Администрация Южно-Сахалинска призывает автолюбителей сегодня вечером и ночью не пользоваться личным транспортом. А автомобили, оставленные на обочинах дорог, у остановок и около въездов во внутриквартальные проезды, будут эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, в настоящее время в Южно-Сахалинске продолжается ликвидация последствий снежного циклона, обрушившегося в ночь на воскресенье, 15 января. Днем на улицах города и планировочных районах работало свыше 100 единиц техники. Однако, основные работы по вывозу снега начнутся поздним вечером и продолжатся всю ночь. Так, на территории городского округа будут работать грейдеры, роторы, тракторы, погрузчики. Снег будут вывозить свыше 70-ти самосвалов.

Всего в темное время суток в снегоуборочных работах планируется задействовать более 200 единиц спецтехники.