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Около семи тысяч сахалинцев окунутся в прорубь на Крещение
pravdapskov.ru

Около семи тысяч сахалинцев окунутся в прорубь на Крещение

Безопасность мест погружений обеспечат 180 спасателей

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В преддверии праздника на реках специально вырубаются и оборудуются проруби для массового купания верующих. В Сахалинской области определены 22 места погружений в Южно-Сахалинске, Невельском, Корсаковском, Поронайском, Ногликском, Анивском, Южно-Курильском, Макаровском, Александровск-Сахалинском, Углегорском, Долинском, Курильском, Смирныховском и  Холмском районах.

В местах купания будут дежурить спасатели и медики, обеспечат правопорядок сотрудники полиции. Все места погружений будут предварительно обследованы. Узнать о местонахождении мест погружений можно в администрациях муниципальных образований и на официальном сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

В Южно-Сахалинске традиционное место погружений - озеро Верхнее в городском парке. Здесь будет организовано дежурство спасателей филиала ДВРПСО МЧС России - Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В. Полякова. Рядом с местом погружений будет  размещен пункт обогрева, где можно будет выпить горячего чая.

Ориентировочно, в крещенских купаниях примут участие около 7000 человек. Обеспечивать безопасность жителей островного региона в Крещение будут около 180 спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:44 +3
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Комментарии
мука
Написано сегодня, в 17:50
а если будет недобор до 7000, будут ловить всех и окунать насильно?))
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+6
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 19:47
мука, Написанно- ориентировочно.))
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 20:35
мука, так что Вам спрятаться не удастся.
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+3
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 21:34
мука, ага! А если по два раза окунут *неучтенных* - перевыполнение плана
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:57
а подготовка нужна , чтоб окунуться?
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:37
Masenkaya,
однозначно...вас могут просто не спасти в случае чего...при неподготовленном организме может случиться остановка сердца...организм должен быть подготовлен..это же температурный удар по сердечно-сосудистой системе,сильный стресс для организма.
Сначала нужно закаляться дома,привыкая к смене температуры душа...даже если вы спортсменка,всё равно нужна подготовка...лучше не рисковать и готовиться за год как минимум....
Здоровья вам!
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+5
андрей
Написано сегодня, в 18:50
Masenkaya, нет просто ныряешь и все
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+1
Triton
Написано сегодня, в 20:44
андрей, нырнуть легко а вот вынырнуть
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:34
мне уже холодно от таких фото.))))))
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+5
tourerv
Написано сегодня, в 19:05
Ныряю уже пятый год. Ощущения конечно не передаваемые. Когда ныряешь аж дыхание останавливается. Не можешь вдохнуть воздух.а на счёт подготовки не знаю. Я не готовился . Просто случайно пришёл и нырнул
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 19:23
Уже всех ныряющих пересчитали...

А попы нырять будут?
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+3
Triton
Написано сегодня, в 20:47
VULKAN, попы будут
целиком ить погружаться надо
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 21:27
Triton,
Пример погружения в воду они должны первыми показать, там глядишь и все их примеру последуют
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 19:28
Я тоже как-то нырнул в прорубь. На рыбалке. Так себе удовольствие, долженпризнаться:)
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 20:40
Друзья встречаемся в 0-00 на станции возле проруби.Я как всегда буду в красных труселях,они у меня специально парадно-выгребные.Для таких праздников.Любовь Барабашова в том году обещалась быть.Хочется верить.
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+7
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 20:45
VLадимир, это с 18го на 19-е? Или с 17-го на 18-е?
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 20:48
Яков Максимов, Яша с 18-го на 19-е.
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+4
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 20:48
VLадимир, спасибо
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+3
Еще 1 комментарий
Triton
Написано сегодня, в 20:48
Я в эту семерку ни ногой ни нагой - в ванной вода тоже святая будет и теплая теплая
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+2
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