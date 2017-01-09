Около семи тысяч сахалинцев окунутся в прорубь на Крещение

pravdapskov.ru

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В преддверии праздника на реках специально вырубаются и оборудуются проруби для массового купания верующих. В Сахалинской области определены 22 места погружений в Южно-Сахалинске, Невельском, Корсаковском, Поронайском, Ногликском, Анивском, Южно-Курильском, Макаровском, Александровск-Сахалинском, Углегорском, Долинском, Курильском, Смирныховском и Холмском районах.

В местах купания будут дежурить спасатели и медики, обеспечат правопорядок сотрудники полиции. Все места погружений будут предварительно обследованы. Узнать о местонахождении мест погружений можно в администрациях муниципальных образований и на официальном сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

В Южно-Сахалинске традиционное место погружений - озеро Верхнее в городском парке. Здесь будет организовано дежурство спасателей филиала ДВРПСО МЧС России - Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В. Полякова. Рядом с местом погружений будет размещен пункт обогрева, где можно будет выпить горячего чая.

Ориентировочно, в крещенских купаниях примут участие около 7000 человек. Обеспечивать безопасность жителей островного региона в Крещение будут около 180 спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.