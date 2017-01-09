Кандидатов на городскую Доску почета отбирают в Южно-Сахалинске

Будут определены 20 физических и юридических лиц, фотопортреты и логотипы которых разместят на городском стенде

Руководители южно-сахалинских организаций, предприятий и учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, до 1 мая могут направить в городскую администрацию свои предложения о размещении на уличном стенде «Доска почета» с указанием кандидатов (предприятий, учреждений или граждан). Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Заявки принимаются в бумажном варианте по адресу: ул. Ленина, 173. Телефон для справок 300-811.

Отбор кандидатур осуществляется комиссией по рассмотрению предложений о занесении на Доску почета Южно-Сахалинска. По результатам ее работы и будут определены 20 физических и юридических лиц, фотопортреты и логотипы которых разместят на городском стенде.

Занесение на Доску почета является формой общественного признания и морального поощрения за достижения в решении социально значимых для города задач, за весомый вклад в различные сферы городской экономики, способствующий всестороннему развитию города, за достижения в профессиональной и творческой деятельности.

За период с 2007 года на Доску почета было занесено 358 южносахалинцев и предприятий (учреждений, организаций).