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Чиновница из Макарова стала подозреваемой в деле о мошенничестве на 6 миллионов рублей

Чиновница из Макарова стала подозреваемой в деле о мошенничестве на 6 миллионов рублей

Компания получила деньги за несуществующий ремонт крыш

Прокуратурой Макаровского района проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Следственными органами СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Строитель» Макаровского района. Она подозреваются  в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в декабре 2015 года между вышеуказанным предприятием  и ООО «Бернизет» заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов округа, в том числе разработка проектной документации.

Подозреваемая, достоверно зная о том, что работы по этому договору не выполнены, подписала акты приемки выполненных работ и предоставила их контролирующему органу – муниципальному управлению капитального строительства, в результате чего УКС перевело на расчетный счет МУП «Строитель» 6 млн 345 тыс. 857 рублей. 73 копейки.

Согласно осмотру места происшествия от 22 декабря 2016 года, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по указанному договору подряда до настоящего времени не выполнены, в связи с чем бюджету муниципального образования «Макаровский городской округ» причинен ущерб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Источники: СУ СК РФ по Сахалинской области, прокуратура Сахалинской области

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:59 +2
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Макаров
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Комментарии
NNS41148
Написано сегодня, в 18:25
Вот почему их мэру Красковскому ещё 380 миллионов рублей дали в конце 2016 снова на ремонт крыш,видно в ПСО у него хорошая "крыша".
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:27
"Расстрэлять."
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 19:16
Добрый человек, Подождите, следствие ещё идёт...
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:17
VULKAN,
Лаврэнтий не может ждать.))))
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 19:29
Добрый человек, Странно... Почему?
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+2
Еще 1 комментарий
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