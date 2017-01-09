Чиновница из Макарова стала подозреваемой в деле о мошенничестве на 6 миллионов рублей

Прокуратурой Макаровского района проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Следственными органами СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Строитель» Макаровского района. Она подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в декабре 2015 года между вышеуказанным предприятием и ООО «Бернизет» заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов округа, в том числе разработка проектной документации.

Подозреваемая, достоверно зная о том, что работы по этому договору не выполнены, подписала акты приемки выполненных работ и предоставила их контролирующему органу – муниципальному управлению капитального строительства, в результате чего УКС перевело на расчетный счет МУП «Строитель» 6 млн 345 тыс. 857 рублей. 73 копейки.

Согласно осмотру места происшествия от 22 декабря 2016 года, работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по указанному договору подряда до настоящего времени не выполнены, в связи с чем бюджету муниципального образования «Макаровский городской округ» причинен ущерб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Источники: СУ СК РФ по Сахалинской области, прокуратура Сахалинской области