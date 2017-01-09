Новый УЗИ доставили в Сахалинскую областную детскую больницу

Аппарат уже помог диагностировать у одной из пациенток порок сердца

В детской областной больнице начали проводить диагностические исследования при помощи нового аппарата УЗИ. Это уже второй ультразвуковой сканер экспертного класса в детской больнице. Он позволяет проводить обследования всех внутренних органов. Специалисты особо выделяют возможности нового аппарата при диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

- Мы уже смогли оценить многие преимущества этого аппарата последнего поколения. К примеру, он позволяет чётко визуализировать все структуры сердца. На днях мы диагностировали у ребёнка порок сердца без дополнительных исследований. А от оперативности постановки диагноза зависят сроки начала лечения, – охарактеризовал новый аппарат заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики детской областной больницы Владимир Дон. – Этот аппарат поможет улучшить диагностику заболеваний у ребят, приезжающих к нам из разных районов области.

На одном аппарате врачи в среднем проводят около тридцати исследований в день. Технологии позволяют обеспечивать высочайшее разрешение в каждой точке изображения. Процедура и само медицинское оборудование вызывают интерес у юных пациентов. Среди них часто встречаются те, кому ещё не исполнилось и года.

- Моей дочке Виктории 2,5 месяца, это наше первое УЗИ. Процедуру она перенесла спокойно. Мне и самой было интересно, показали всё: сердце, мочевой пузырь, желудок. Сказали, что у нас всё хорошо, – поделилась впечатлениями мама юной пациентки.

- Визуализация здесь намного лучше. Широкий экран облегчает просмотр изображений. Удобный интерфейс упрощает навигацию. Ещё одна деталь – системы почти не слышно при работе, – отмечает врач УЗИ Геннадий Шепель.

В отделении функциональной диагностики Сахалинской областной детской больницы есть ещё один стационарный ультразвуковой сканер с широким набором возможностей. А при выездах в районы специалисты используют портативный аппарат УЗИ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.